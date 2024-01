Motor Lublin szuka wzmocnień przed decydującą fazą rozgrywek w walce o awans do Ekstraklasy. Nowym piłkarzem ekipy Goncalo Feio może zostać Maksymilian Sitek z Podbeskidzia Bielsko-Biała.

PressFocus Na zdjęciu: Maksymilian Sitek

Motor Lublin kompletuje kadrę przed startem rundy wiosennej

Beniaminek chce walczyć o kolejny awans

Pomóc w tym ma transfer skrzydłowego z Bielska-Białej

Kolejne wzmocnienie Motoru

Motor Lublin należy do jednych z największych sensacji rundy jesiennej tego sezonu Fortuna 1. ligi. Beniaminek ligi szybko zaadaptował się do realiów zaplecza Ekstraklasy i praktycznie z miejsca zdołał zadomowić się w czołówce stawki. To powoduje, że przerwa między rundami jest w Lublinie gorąca, bowiem upływa pod znakiem poszukiwania wzmocnień w walce o awans. Awans drugi z rzędu.

Do klubu dołączył już Paweł Stolarski oraz Kamil Kruk. Obaj grający ostatnio w Ekstraklasie. Teraz do zespołu Goncalo Feio może dojść kolejny gracz. Mowa bowiem o Maksymilianie Sitku. Skrzydłowy lub też prawy wahadłowy aktualnie związany jest z Podbeskidziem Bielsko-Biała umową do czerwca 2026 roku, ale zawarta jest w nim suma odstępnego. W tym sezonie 23-latek rozegrał 19 spotkań, w których zdobył gola i zanotował asystę. Wcześniej w Ekstraklasie rozegrał ponad 50 meczy.

Jako pierwszy o zainteresowaniu Sitkiem poinformował Maciej Szcześniewski z “Ligowca” na platformie X, a nam udało się te informacje potwierdzić. Jeśli wszystko zostanie dograne, Motor powinien pozyskać nowego piłkarza.

