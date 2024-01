IMAGO / RADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORT Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

ŁKS Łódź właśnie poinformował o pozyskaniu nowego obrońcy

Chodzi o Rahila Mammadova z Azerbejdżanu

Ostatnio 28-latek był związany z ekipą Qarabagu FK

Pomoże?

ŁKS Łódź ma za sobą bardzo słabą rundę jesienną w PKO Ekstraklasie. Przed sezonem beniaminek przez wielu był skazywany na porażkę w walce o utrzymanie w lidze i jego pierwsza odsłona to potwierdza. Zespół prowadzony najpierw przez Kazimierza Moskala, a teraz Piotra Stokowca ma problem zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Właściwie trudno szukać elementów zaczepienia w walce o pozostanie w Ekstraklasie. No może rywale okażą się słabsi, ale niemniej jeśli “Rycerze Wiosny” chcą się utrzymać, to muszą dokonać solidnych wzmocnień.

Kimś takim ma być Rahil Mammadov z Azerbejdżanu. 28-letni środkowy obrońca ostatnio związany był z ekipą dobrze znanego w Polsce Karabachu. W najwyższej klasie rozgrywkowej w swoim kraju rozegrał 110 meczów, w tym 9 w bieżących rozgrywkach. Poza tym nowy gracz ŁKS-u ma na swoim koncie 15 spotkań w reprezentacji Azerów. Z klubem z Łodzi podpisał umowę do końca czerwca 2025 roku.

