Wisła Kraków w czwartkowy wieczór w półfinale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy mierzyła się z Miedzią Legnica. W pierwszej odsłonie padła kapitalna bramka dla gości.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Miedź Legnica

Trafienie, które porwało kibiców! Miedź uderzyła tam, gdzie Wisła się nie spodziewała

Wisła Kraków przystępowała do kampanii 2024/2025, chcąc wrócić po trzech latach występów na zapleczu PKO BP Ekstraklasy do elity. Co prawda finalnie 13-krotnym mistrzom Polski nie udało się wywalczyć bezpośredniego awansu. Niemniej okazję na promocję były jeszcze baraże. W czwartkowy wieczór krok w kierunku zrealizowania marzeń wiślacy chcieli zrobić przed 33 tysiącami swoich fanów.

Miedź Legnica jednak nie zamierzała ułatwiać zadania krakowianom. Co prawda rundy wiosennej nie mogła zaliczyć do udanych. W każdym razie kibice mieli nadzieje, że forma przyjdzie na najważniejszy moment sezonu. W związku z tym potyczka na stadionie im. Henryka Reymana zapowiadała się pasjonująco.

W pierwszej odsłonie nie brakowało emocji. Najpierw w 23. minucie z bardzo dobrej strony pokazał się Kacper Duda, oddając mocny strzał z mniej więcej 16 metrów. Finalnie jednak piłka po tym uderzeniu trafiła w poprzeczkę. Odpowiedź gości miała miejsce kilka chwil później. W roli głównej wystąpił Michał Kostka. Zawodnik nie słynie z uderzeń z dystansu. W każdym razie w starciu z Wisłą postanowił spróbować swoich sił i to się opłacało. Finalnie stał się autorem kapitalnego trafienia. Tym samym na przerwę ekipa z Legnicy schodziła w lepszych nastrojach.

Fantastyczne uderzenie Michała Kostki i @MiedzLegnica na prowadzeniu 🔥 #WISMIE 0:1



👉 Oglądaj wszystkie mecze na https://t.co/h0mGO3VcHt, w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/kpuzh2khqV — Betclic 1 Liga (@_1liga_) May 29, 2025

