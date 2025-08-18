Miedź Legnica wzmacnia się po słabym początku sezonu. Nowy pomocnik

16:09, 18. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Miedź Legnica

Miedź Legnica w tym sezonie prezentuje się słabo w rozgrywkach Betclic 1. ligi. Dlatego klub teraz zdecydował się na kolejne wzmocnienie, nowym piłkarzem Miedzi został Zvonimir Petrović, znany z Korony Kielce i Arki Gdynia.

Piłkarze Miedzi Legnica
Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Miedzi Legnica

Były pomocnik Korony Kielce i Arki Gdynia dołącza do Miedzi Legnica

Miedź Legnica na początku nowego sezonu Betclic 1. ligi z pewnością jest jedną z najbardziej rozczarowujących ekip. Do tej pory piłkarze, którzy w poprzednim sezonie zagrali w finale baraży o PKO Ekstraklasę, zgromadzili na swoim koncie tylko jeden punkt, a to daje im 17. pozycję w lidze. Za słaby start tej kampanii posadą zapłacił już Wojciech Łobodziński, a zespół przejął Janusz Niedźwiedź.

Teraz jednak klub dokonuje kolejnych zmian w kadrze zespołu. Nowym piłkarzem Miedzi został bowiem właśnie Zvonimir Petrović. 24-letni środkowy pomocnik z Bośni i Hercegowiny jest doskonale znany kibicom w naszym kraju, bowiem w swoim CV ma występy w Koronie Kielce, Arce Gdynia oraz Kotwicy Kołobrzeg. Z zespołem z Dolnego Śląska podpisał on umowę do końca do 30 czerwca 2027 r. z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Zvonimir Petrović w minionym sezonie rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Większość tych meczy było jednak w barwach zespołu Kotwicy Kołobrzeg. W zimie przeniósł się do Arki Gdynia, gdzie wystąpił jednak dziewięć razy. Na poziomie Betclic 1. ligi Bośniak ma 62 występy. 27-krotnie wystąpił także w słoweńskiej ekstraklasie.

