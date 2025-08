Miedź Legnica ma już nowego trenera. To będzie powrót na ławkę

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Miedzi Legnica

Janusz Niedźwiedź obejmie zespół Miedzi Legnica

Miedź Legnica bardzo słabo rozpoczęła ten nowy sezon na boiskach Betclic 1. ligi. Piłkarze z Dolnego Śląska przegrali bowiem wszystkie trzy dotychczasowe spotkania i zajmują aktualnie ostatnie miejsce w stawce. Na inaugurację lepszy okazał się zespół GKS-u Tychy, a później także Odra Opole oraz Pogoń Grodzisk Mazowiecki. To właśnie porażka z beniaminkiem aż 0:4 przelała szalę goryczy wśród władz klubu.

Dzisiaj bowiem zwolniony został Wojciech Łobodziński. Objął on ekipę w poprzednim sezonie zastępując na stanowisko Ireneusza Mamrota. Udało mu się dojść do finału baraży o awans do PKO Ekstraklasy, ale wówczas lepsi okazali się piłkarze Wisły Płock. Pomimo tego, że decyzja władz Miedzi jest szybka i mimo wszystko zaskakująca, to jest już wybrany następca. Według informacji przekazanych przez Filipa Macudę ze „Sport.pl”, nowym szkoleniowcem Miedzi Legnica zostanie najpewniej Janusz Niedźwiedź.

W poprzednim sezonie ten szkoleniowiec prowadził zespół Stali Mielec. W tym klubie w 19 meczach zanotował średnią punktową na poziomie 1,00 pkt./mecz. Z kolei wcześniej w Ruchu Chorzów było nieco lepiej, bowiem było to 1,24 pkt./mecz. Najlepszy czas 43-latka przypadł na prowadzenie Widzewa Łódź, z którym awansował do PKO Ekstraklasy oraz zespół Górnika Polkowice.

