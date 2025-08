fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Z kim zagrają Jagiellonia, Raków i Legia w eliminacjach Ligi Konferencji?

Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok to zespoły, które mają ambitne plany związane z jesiennymi występami w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Na razie obie drużyny skupiają się na rywalizacji w III rundzie eliminacji.

Wicemistrzowie Polski – Raków – zmierzą się z Maccabi Hajfa. Z kolei Jagiellonię Białystok czekają starcia z Silkeborgiem. Oba zespoły wiedzą już jednak, z kim mogą zagrać w ostatnim etapie kwalifikacji do fazy grupowej.

Swojego potencjalnego przeciwnika poznała również Legia Warszawa. Stołeczny klub gra co prawda w eliminacjach Ligi Europy, ale jeśli przegra dwumecz z AEK Larnaka, trafi do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji. Do tej pory zespół ze stolicy wyeliminował Aktobe i Banik Ostrawa.

Potencjalni rywale polskich klubów w IV rundzie:

Raków Częstochowa / Maccabi – Żalgiris Kowno / Arda Kurdżali

Jagiellonia Białystok / Silkeborg – Hajduk Split / Dinamo City

Legia Warszawa (w przypadku odpadnięcia z eliminacji Ligi Europy): – Partizan Belgrad / Hibernian FC

Spotkania IV rundy eliminacji zaplanowano na 21 i 28 sierpnia. Zwycięzcy dwumeczów uzyskają awans do fazy grupowej rozgrywek, co oznacza gwarantowane występy na europejskiej scenie aż do grudnia. Białostoczanie zagrają najpierw u siebie, później na wyjeździe. Podobnie będzie w przypadku częstochowian. Legioniści natomiast zaczną ewentualną rywalizację w roli gościa, a rewanż zagrają na swojej arenie.

Dla polskich drużyn to nie tylko prestiż, ale i szansa na spore przychody oraz cenne punkty do krajowego rankingu UEFA.

Czytaj więcej: Prezes Wisły ujawnił kulisy zgody na wyjazd kibiców