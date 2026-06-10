Anglia – Kostaryka: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (10.06.2026)

Anglia – Kostaryka, gdzie oglądać?
10 czerwca odbędzie się towarzyski mecz Anglia – Kostaryka. Zespół ze Starego Kontynentu to bezdyskusyjny faworyt tej sparingowej konfrontacji. Rywal drużyny Thomasa Tuchela nie zakwalifikował się do nadchodzącego mundialu, ale w przeszłości potrafił już napsuć krwi Anglikom. Czy tak będzie i tym razem? Sprawdź gdzie oglądać mecz Anglia – Kostaryka.
Anglia – Kostaryka: transmisja w TV
Spotkanie Anglia – Kostaryka obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 3.
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Anglia – Kostaryka: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Anglią a Kostaryką będzie także transmitowane w internecie. Dostęp uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu w serwisie polsatboxgo.pl.
Anglia – Kostaryka: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Anglii
- Remis
- Wygrana Kostaryki
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Anglia – Kostaryka: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują reprezentacją Anglii, czego dowodzi kurs około 1.15. Z kolei wygraną kadry Kostaryki możesz zagrać po kursie 16.00. Remis wyceniono współczynnikiem 7.10.
Spotkanie Anglia – Kostaryka będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 3, a także w serwisie polsatboxgo.pl.
Mecz odbędzie się już w środę (10 czerwca) o godzinie 22:00.
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