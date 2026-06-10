Anglia – Kostaryka: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (10.06.2026)

Anglia - Kostaryka: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz zaplanowany na środę 10 czerwca.

Obserwuj nas w

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia – Kostaryka, gdzie oglądać?

10 czerwca odbędzie się towarzyski mecz Anglia – Kostaryka. Zespół ze Starego Kontynentu to bezdyskusyjny faworyt tej sparingowej konfrontacji. Rywal drużyny Thomasa Tuchela nie zakwalifikował się do nadchodzącego mundialu, ale w przeszłości potrafił już napsuć krwi Anglikom. Czy tak będzie i tym razem? Sprawdź gdzie oglądać mecz Anglia – Kostaryka.

Anglia – Kostaryka: transmisja w TV

Spotkanie Anglia – Kostaryka obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 3.

Anglia – Kostaryka: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Anglią a Kostaryką będzie także transmitowane w internecie. Dostęp uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu w serwisie polsatboxgo.pl.

Anglia – Kostaryka: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Kostaryki Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Kostaryki 0 Votes

Anglia – Kostaryka: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują reprezentacją Anglii, czego dowodzi kurs około 1.15. Z kolei wygraną kadry Kostaryki możesz zagrać po kursie 16.00. Remis wyceniono współczynnikiem 7.10.

Gdzie oglądać mecz Anglia – Kostaryka? Spotkanie Anglia – Kostaryka będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 3, a także w serwisie polsatboxgo.pl. Kiedy odbędzie się mecz Anglia – Kostaryka? Mecz odbędzie się już w środę (10 czerwca) o godzinie 22:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.