Media: Szok! Nagły zwrot akcji ws. sprzedaży Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław miał być już bardzo blisko, właściwie o krok od prywatyzacji. Jednak według informacji serwisu "Wrocławskie Fakty", w ostatniej chwili doszło do zwrotu akcji i sprzedaży najpewniej nie będzie.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław nie zostanie jednak sprzedany

Z całą pewnością rok 2025 nie był dla kibiców Śląska Wrocław najlepszym rokiem w życiu. To wszystko przede wszystkim spowodowane było sensacyjnym spadkiem zespołu do Betclic 1. ligi i to zaraz po tym sezonie, w którym zostali oni wicemistrzami Polski. Niemniej już w nowej kampanii na zapleczu PKO Ekstraklasy idzie im na tyle dobrze, że można być dość optymistycznie nastawiony do przyszłości drużyny i być może już po roku wrócą oni do elity.

W tym procesie miała pomóc wyczekiwana od miesięcy, a może i lat, prywatyzacja klubu. Miasto, które jest właścicielem Śląska zgodziło się na sprzedaż akcji i gdy już wydawało się, że sprawa może zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku, nadeszły bardzo złe informacje dla kibiców. Według serwisu „Wrocławskie Fakty”, nie będzie sprzedaży Śląska Wrocław. Rozmowy pomiędzy dotychczasowym właścicielem, a biznesmenem Mariuszem Iwańskim utknęły bowiem w martwym punkcie.

Co więcej, jak przekazano w materiale wspominanego źródła: „Nie ma już szans, aby w sprawie doszło do jakiegoś pozytywnego przełomu”. Oznacza to najpewniej, że miasto Wrocław nadal będzie zarządzało klubem i kontrola pozostanie w rękach władz samorządowych, co z pewnością może niepokoić fanów, którzy w większości liczyli na prywatyzację Śląska.

