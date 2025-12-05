Media: Śląsk Wrocław sprzedany. Oto nowy właściciel

Śląsk Wrocław od dłuższego czasu był w procesie prywatyzacji. Teraz według informacji przekazanych przez Piotra Potępę z serwisu "iGol.pl", miasto osiągnęło porozumienie ws. przejęcia akcji przez Mariusza Iwańskiego.

Śląsk Wrocław będzie miał nowego właściciela

Śląsk Wrocław w tym sezonie rywalizuje na boiskach Betclic 1. ligi po tym, jak w poprzedniej kampanii zaprezentował się bardzo słabo w PKO Ekstraklasie i finalnie spadł z niej. Niemniej trzeba przyznać, że ekipa z Dolnego Śląska jest na dobrej drodze do powrotu do elity i obecnie lokuje się na 6. miejscu w stawce ze stratą raptem trzech oczek do 2. pozycji w ligowej tabeli.

Z pewnością więc konieczne będą zimowe transfery, aby wzmocnić zespół i powalczyć nie o grę w barażach, ale bezpośredni awans. Wydaje się, że pozycja Wisły Kraków jest niezagrożona, więc wolne pozostaje tylko jedno miejsce. Pomóc w zrealizowaniu tego celu oraz w rozwoju Śląska w przyszłości ma nowy właściciel. Od jakiegoś czasu trwał bowiem proces prywatyzacji spółki, ale teraz według informacji przekazanych przez Piotr Potępę z serwisu „iGol.pl”, miasto doszło do porozumienia z Mariuszem Iwańskim.

To właśnie ten biznesmen ma przejąć 51 procent akcji Śląska Wrocław. Ostateczna decyzja będzie miała miejsce jednak podczas sesji rady miasta, kiedy to radni Wrocławia zagłosują nad zbyciem udziałów. Nie powinno być z tym jednak większych problemów. Cały proces przejęcia ma zakończyć się jeszcze przed początkiem zimowego okienka transferowego.

