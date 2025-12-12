Zaczynają się „czystki” w Wieczystej. Piłkarz ma trafić do ligowego rywala [NASZ NEWS]

Niedawno informowaliśmy, że Wieczysta chce mocno przewietrzyć kadrę zimą. I to się zaczyna realizować. Z naszych informacji wynika, że jeden z piłkarzy ma odejść do ligowego rywala.

N/z Daniel Sandoval Foto Krzysztof Porebski / PressFocus 2025.06.07 Krakow Football , Polish league, third level , 2024/2025 season Wieczysta Krakow - Rekord Bielsko-Biala Daniel Sandoval Credit: Krzysztof Porebski / PressFocus Na zdjęciu: Daniel Sandoval

Pięciu odejdzie, pięciu przyjdzie?

Wieczysta Kraków „wyrosła” na jeden z najbardziej medialnych polskich klubów. Od kilku sezonów zaskakuje głośnymi transferami, jest też coraz wyżej w piłkarskiej hierarchii. Teraz Wojciech Kwiecień, główny sponsor klubu, zarządził szturm na Ekstraklasę.

Zimą znów w Wieczystej ma się dużo dziać. Jak już informowaliśmy, klub zamierza pozbyć się kilku piłkarzy, aby zrobić miejsce dla nowych nabytków. Opublikowaliśmy nawet listę zawodników, których klub będzie chciał pożegnać w najbliższym okienku transferowym.

Wiele wskazuje na to, że ten scenariusz zaczyna się realizować. Z naszych ustaleń wynika, że lada moment klub ma opuścić Daniel Sandoval. Wprawdzie Hiszpanowi umowa kończy się dopiero latem, ale klub ma zmienić już teraz.

Z naszych ustaleń wynika, że bardzo prawdopodobne jest, iż 27-latek przeniesie się do GKS Tychy. Śląski klub szuka wzmocnień, aby uniknąć degradacji i jak informowaliśmy, sięgnął już po piłkarza krakowskiego klubu.

A wracając do Sandovala. W tym sezonie 1. ligi Hiszpan rozegrał 7 meczów dla Wieczystej, w których zaliczył dwie asysty. Do Wieczystej trafił latem 2024 roku z Meridy. W barwach krakowskiego klubu rozegrał 35 spotkań, w których strzelił 6 goli i zaliczył 7 asyst.