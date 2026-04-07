ŁKS i Pogoń czekają na nowy termin
ŁKS to obecnie szósta ekipa tabeli Betclic 1. Ligi, natomiast Pogoń Grodzisk Mazowiecki zajmuje 4. lokatę. Łodzianie mają w dorobku 41 punktów, a podopieczni Piotra Stokowca wywalczyli o jedno oczko więcej. Bezpośredni pojedynek tych drużyn został zaplanowany na zakończenie 28. kolejki zmagań.
Jednak do tego starcia nie dojdzie w pierwotnym terminie. ŁKS w oficjalnym komunikacie poinformował o zmianie daty rozegrania meczu z Pogonią. – Ze względu na konieczność przeprowadzenia generalnego remontu murawy na stadionie Króla, mecz ŁKS – Pogoń Grodzisk Mazowiecki, zaplanowany na poniedziałek 13 kwietnia, odbędzie się w innym terminie.
Kiedy Łodzianie zmierzą się z ekipą z Grodziska Mazowieckiego? – Nowy termin spotkania ŁKS-u z Pogonią Grodzisk Mazowiecki zostanie podany przez organizatora rozgrywek – informują klubowe media Rycerzy Wiosny.
W tej serii gier ŁKS wygrał 2:0 na wyjeździe z Wieczystą Kraków, natomiast Pogoń w domowym starciu musiała uznać wyższość tali Mielec i przegrała 1:2.