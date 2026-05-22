Klamka zapadła! Real Madryt ogłosił odejście

18:42, 22. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Real Madryt

Real Madryt w piątek ogłosił pierwsze oficjalne decyzje kadrowe. Klub poinformował, że David Alaba wkrótce przestanie być ich zawodnikiem. Kontrakt Austriaka z Królewskimi dobiegnie końca 30 czerwca.

Piłkarze Realu Madryt
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Oficjalnie: David Alaba opuszcza Real Madryt

Real Madryt w zbliżającym się letnim okienku przejdzie przebudowę, ponieważ ten sezon okazał w ich wykonaniu kompletną klapą. W piątek klub poinformował o pierwszych decyzjach kadrowych. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony ogłoszono zakończenie współpracy z Davidem Alabą. Austriak po sezonie przestanie być zawodnikiem Królewskich.

Rozstanie Davida Alaby z Realem Madryt nadejdzie 30 czerwca. Wówczas dobiegnie końca kontrakt, którym był zobowiązanym Austriak z hiszpańskim klubem. Decyzja Królewskich nie powinna szokować. O odejściu doświadczonego defensora mówiło się już od dawna. Piłkarz pobierał ogromną pensję, a jego wkład w drużynę był minimalny. A wszystko przez kłopoty zdrowotne obrońcy.

David Alaba przychodził do Realu Madryt jako gwiazda Bayernu Monachium. Na Estadio Santiago Bernabeu wiązano ogromne nadzieje z reprezentantem Austrii. Zawodnik miał świetne wejście do drużyny, ale potem pojawiły się kontuzje. Częste urazy nie pozwoliły defensorowi zapisać się na kartach historii Los Blancos.

W obecnym sezonie David Alaba rozegrał 15 spotkań w koszulce Realu Madryt. Austriak nie miał na koncie udziały przy strzelonym golu. Czas pokaże, który klub finalnie zdecyduje się na podpisanie kontraktu z doświadczonym graczem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości