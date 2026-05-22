Real Madryt w piątek ogłosił pierwsze oficjalne decyzje kadrowe. Klub poinformował, że David Alaba wkrótce przestanie być ich zawodnikiem. Kontrakt Austriaka z Królewskimi dobiegnie końca 30 czerwca.

Oficjalnie: David Alaba opuszcza Real Madryt

Real Madryt w zbliżającym się letnim okienku przejdzie przebudowę, ponieważ ten sezon okazał w ich wykonaniu kompletną klapą. W piątek klub poinformował o pierwszych decyzjach kadrowych. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony ogłoszono zakończenie współpracy z Davidem Alabą. Austriak po sezonie przestanie być zawodnikiem Królewskich.

Rozstanie Davida Alaby z Realem Madryt nadejdzie 30 czerwca. Wówczas dobiegnie końca kontrakt, którym był zobowiązanym Austriak z hiszpańskim klubem. Decyzja Królewskich nie powinna szokować. O odejściu doświadczonego defensora mówiło się już od dawna. Piłkarz pobierał ogromną pensję, a jego wkład w drużynę był minimalny. A wszystko przez kłopoty zdrowotne obrońcy.

David Alaba przychodził do Realu Madryt jako gwiazda Bayernu Monachium. Na Estadio Santiago Bernabeu wiązano ogromne nadzieje z reprezentantem Austrii. Zawodnik miał świetne wejście do drużyny, ale potem pojawiły się kontuzje. Częste urazy nie pozwoliły defensorowi zapisać się na kartach historii Los Blancos.

W obecnym sezonie David Alaba rozegrał 15 spotkań w koszulce Realu Madryt. Austriak nie miał na koncie udziały przy strzelonym golu. Czas pokaże, który klub finalnie zdecyduje się na podpisanie kontraktu z doświadczonym graczem.