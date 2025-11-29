Łukasz Piszczek poluje na zawodnika z Ekstraklasy. Wielki talent na radarze

Łukasz Piszczek rozważa wypożyczenie Dominika Szali z Górnika Zabrze do GKS-u Tychy - podaje Tadeusz Danisz. 19-latek nie mieści się w kadrze meczowej klubu z Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Dominik Szala na radarze GKS-u Tychy

Łukasz Piszczek objął stery w pierwszoligowym GKS-ie Tychy w listopadzie. Wcześniej odpowiadał za wyniki w LKS Goczałkowice-Zdrój, a w Borussii Dortmund pełnił funkcję asystenta Nuriego Sahina. Początek pracy byłego reprezentanta Polski na poziomie Betclic 1. Ligi jest jednak trudny.

Tyszanie pod wodzą Piszczka najpierw przegrali ze Stalą Rzeszów (1:2), a następnie zostali rozbici w Legnicy przez Miedź (1:6). Obecnie klub zajmuje miejsce w strefie spadkowej i zimą będzie potrzebować wzmocnień, by utrzymać się na zapleczu Ekstraklasy.

Według doniesień Tadeusza Danisza, GKS Tychy rozważa wypożyczenie Dominika Szali z Górnika Zabrze. 19-latek nie mieści się obecnie w kadrze meczowej klubu z Ekstraklasy. W tym sezonie rozegrał tylko jeden mecz w Ekstraklasie i dwa spotkania w trzecioligowych rezerwach Górnika.

Wcześniej wiązano z zawodnikiem duże nadzieje. W pierwszym zespole Górnika w sumie rozegrał 26 meczów i wciąż ma spory potencjał. Transfer do Tychów mógłby dać mu szansę na regularną grę i rozwój, a jednocześnie wzmocnić linię defensywną Piszczka w kluczowym momencie sezonu. GKS w ostatnim meczu w tym roku podejmie Polonię Warszawa w ramach 19. kolejki.