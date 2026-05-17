FC Barcelona zmierzy się z Realem Betis w 37. kolejce La Liga. Sprawdź, gdzie oglądać mecz mistrza Hiszpanii w telewizji, online i za darmo.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Betis, gdzie obejrzeć?

FC Barcelona ma już zapewnione mistrzostwo Hiszpanii, ale końcówka sezonu wciąż może mieć dla niej wyjątkowe znaczenie. W 37. kolejce La Liga Blaugrana zmierzy się z Realem Betis i powalczy o zakończenie domowej kampanii z kompletem zwycięstw.

Barcelona wraca na własny stadion po niespodziewanej porażce z Alaves, dlatego kibice będą oczekiwać reakcji mistrzów kraju. Zespół Hansiego Flicka może zapisać się w historii jako pierwsza drużyna w 20-zespołowej La Liga, która wygrała wszystkie mecze u siebie w jednym sezonie. Real Betis również zrealizował już swój główny cel, bo zapewnił sobie udział w Lidze Mistrzów, ale drużyna Manuela Pellegriniego z pewnością nie przyjedzie wyłącznie po to, by odegrać rolę tła.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Barcelona – Betis, transmisja w TV

Mecz Barcelona – Betis zostanie rozegrany w niedzielę, 17 maja 2026 roku, o godzinie 21:15. Transmisja telewizyjna spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

Barcelona – Betis, transmisja za darmo

Spotkanie Barcelona – Betis można obejrzeć również za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, należy spełnić poniższe warunki.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł – przed meczem lub na żywo Przejdź do sekcji „zakłady live” i uruchom transmisję meczu Barcelona – Betis

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Barcelona – Betis, transmisja online

Transmisja online z meczu Barcelona – Betis będzie dostępna w STS TV, a także w serwisach streamingowych oferujących kanał Eleven Sports 1. Spotkanie można oglądać na komputerze, smartfonie, tablecie oraz telewizorze z dostępem do internetu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Betis? Transmisja meczu Barcelona – Betis będzie dostępna w STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się mecz Barcelona – Betis? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 17 maja 2026 roku, o godzinie 21:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.