GKS Tychy w nowym sezonie nie będzie stawiał sobie wygórowanych celów do zrealizowania. We wtorek 13 czerwca 2023 roku odbyło się spotkanie przedstawiciela władz klubu z dziennikarzami, w którego trakcie wprost przekazano, co będą rywalizować Trójkolorowi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Max Kothny

GKS Tychy ma konkretny plan na nowy sezon

W trakcie wtorkowego spotkania z dziennikarza członek zarządu klubu Maximilian Kothny opowiedział o ambicjach klubu z Edukacji

Priorytetem dla Zielono-czarno-czerwonych ma być wywalczenie jak najszybciej 40 punktów

“Musimy dodać jakości”

GKS Tychy ma solidnie się zmienić w trakcie letniej sesji transferowej. Jednocześnie budżet klubu na nowy sezon ma być większy niż w kampanii 2022/2023

– W ostatnich ośmiu tygodniach działo się bardzo dużo. Rozpoczęliśmy przygotowania do nowych rozgrywek. Budżet w przyszłym sezonie będzie większy niż w ubiegłym sezonie. Mamy dużo zmian organizacyjnych, zatrudniamy nowych pracowników, którzy podniosą jakość. Skupiamy się również na budowie zespołu i to jest najważniejsze. Wszyscy w klubie ciężko pracują. Sam jestem tutaj od rana do wieczora, bo obowiązków jest naprawdę dużo – przekonywał Maximilian Kothny, członek zarządu KP GKS Tychy.

– Nikt w Tychach nie jest zadowolony z miejsca, jakie zajęliśmy. Mieliśmy problem z wygraniem trzech meczów z rzędu. Mamy już jednak kręgosłup zespołu i bardzo ważne, że został on zachowany. Teraz musimy wzmocnić obecny skład – kontynuował przedstawiciel Trójkolorowych.

ℹ️ Co stanie się z drugim zespołem #GKSTychy, ⚽️ czy budżet klubu ulegnie zmianie 💵, kiedy pojawią się nowi zawodnicy 👥 i jakie są cele?👀 Dziś Maximilian Kothny odpowiadał https://t.co/W1idzLnRnd na takie pytania przedstawicieli mediów. ⤵️ — Klub Piłkarski GKS Tychy (@KP_GKSTychy) June 13, 2023

Kothny odniósł się również do celów postawionych przed drużyną na nowy sezon. – Naszym celem jest uzyskanie 40 punktów najszybciej, jak to jest możliwe. Liga będzie bardzo trudna, dlatego zapewnienie bezpiecznego miejsca jest w pierwszej kolejności kluczowe. Później po zebraniu 40 punktów możemy patrzeć w górę tabeli. Możemy wziąć przykład Puszczy, która nie gra może pięknej piłki, ale jest bardzo agresywna, dużo biega, walczy i zdobywa bramki po stałych fragmentach gry. Kręgosłup zespołu był zachowany od kilku lat. Jeśli chodzi o nasz zespół, to nie mogę przyjść i powiedzieć, że na pewno awansujemy. Mamy już trzon zespołu, ale musimy dodać jakości – powiedział członek zarządu KP GKS Tychy.

Czytaj więcej: GKS Tychy przeprowadził pierwsze ruchy kadrowe