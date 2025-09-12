GKS Tychy w kryzysie, ale trener wierzy w proces. „Patrzmy tu i teraz”

GKS Tychy zaliczył trzecią z rzędu porażkę. Po meczu z Polonią Bytom trener Artur Skowronek mówił o spadku mentalności. Niemniej wierze w proces, który ma odmienić drużynę.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Artur Skowronek

GKS Tychy znów na tarczy. „Brakowało konkretów”

GKS Tychy w piątek wieczorem zanotował trzecią z rzędu porażkę, co sprawia, że nastroje w klubie są bardzo złe. O przyczynach niepowodzenia z Polonią Bytom (1:2) po zakończeniu spotkania opowiedział szkoleniowiec Trójkolorowych, doceniając swoich przeciwników.

– Polonia Bytom to naprawdę bardzo dobrze zorganizowana drużyna, która ma wypracowany styl gry od dłuższego czasu. Trener Łukasz Tomczyk ze swoim sztabem świetnie rozwija piłkarzy – zaczął swoją wypowiedź trener Artur Skowronek podczas pomeczowej konferencji prasowej.

– Wiedzieliśmy, że systemy będą się dziś nakładać, dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które dawały nam sporo utrzymania się przy piłce. Brakowało jednak konkretów, o które codziennie walczymy na treningach – dodał szkoleniowiec GKS-u.

Trener wciąż pełen wiary. „Mamy piłkarzy, którzy mogą to odwrócić”

Trzy kolejne porażki spowodowały, że mentalność zawodników mogła ucierpieć. Do tego aspektu również odniósł się trener tyszan.

– Nie punktujemy i to jest trudny moment, który dotyka drużynę. Trzeba przyjąć krytykę. Ja jednak bardzo wierzę w tych chłopaków, w proces budowy drużyny i styl gry, który niedawno dał nam wiele dobrego. Musimy dopasować się do obecnej sytuacji, wprowadzać korekty i pobudzić energię oraz emocje. To jedyna droga, by konsekwentnie realizować projekt dający punkty i walkę o cele – podkreślił Skowronek.

Na początku sezonu ekipa z Tychów prezentowała się bardzo solidnie. Później jednak coś się zacięło.

– Pokazaliśmy, że stać nas na dobrą grę z mocnymi rywalami. Nie chcę szukać alibi w tym, że mamy najmłodszy skład czy wiele zmian. Wymagania wobec siebie i piłkarzy muszą być wysokie. Chcę widzieć pasję, emocje i dobre nastawienie. Trzeba patrzeć tu i teraz, wyciągać wnioski z dziewięciu kolejek, które już za nami. Przeżyłem w karierze kilka kryzysów. Ten obecny też jesteśmy w stanie odwrócić. Mamy piłkarzy, którzy mogą to zrobić – zaznaczył trener.

Już za tydzień GKS zmierzy się na wyjeździe ze Zniczem Pruszków.

