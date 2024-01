PressFocus Na zdjęciu: Petr Buchta

Petr Buchta opuścił szeregi GKS-u Tychy

Obrońca w poprzednim sezonie rozegrał 31 spotkań w ekipie z 1. ligi

W tej kampanii jednak borykał się z kontuzją

Odejście stopera

GKS Tychy jest jednym z największych faworytów w wyścigu o awans do PKO Ekstraklasy. Ekipa prowadzona przez Dariusza Banasika obecnie lokuje się na drugim miejscu w stawce, co pozwala myśleć nie tylko o kwalifikacji poprzez baraże, ale i bezpośrednio. Niemniej aby udało się to osiągnąć konieczne są wzmocnienia. Zanim jednak te, kadrę zespołu trzeba oczyścić ze zbędnych zawodników.

𝐏𝐞𝐭𝐫 𝐁𝐮𝐜𝐡𝐭𝐚 żegna się z GKS-em Tychy. Zawodnik spędził w Trójkolorowych barwach 1, 5 sezonu, na boisku zameldował się 31 razy. Ostatnio borykał się z kontuzją.



Petr, dziękujemy i trzymamy kciuki za dalszą karierę! ✊ pic.twitter.com/YnWTNBkOIm — Klub Piłkarski GKS Tychy (@KP_GKSTychy) January 10, 2024

Kimś takim był Petr Buchta. 31-letni Czech w poprzednim sezonie był etatowym stoperem tyszan, rozegrał w sumie 31 spotkań, ale w tej kampanii nie grał wcale. Przez dłuższy czas mierzy się bowiem z kontuzją. Z kolei wczoraj klub poinformował o pozyskaniu Teo Kurtarana. Prawdopodobnie ruchów w barwach GKS-u będzie więcej.

Czytaj więcej: Gwiazda Legii ustanowi nowy rekord transferowy? Menadżer nie ma wątpliwości