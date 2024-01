IMAGO / Mikolaj Barbanell / SOPA Images Na zdjęciu: Ernest Muci

Ernst Muci jest prawdziwą gwiazdą Legii Warszawa

Albańczyk w tym sezonie czaruje na boiskach Ekstraklasy i LKE

To oznacza, że coraz więcej mówi się o jego transferze do mocniejszej ekipy

“Chodzi o kluby z TOP 5 w Europie”

O zainteresowaniu Ernestem Mucim mówi się już od dłuższego czasu. Jeszcze latem Albańczyk miał znaleźć się na radach kilku klubów z mocniejszych lig. Jednak ostatecznie do konkretów nie doszło. Ofensywny pomocnik pozostał w Warszawie i świetnie sobie radził w rundzie jesiennej. W sumie w 34 meczach zdobył dziewięć goli i zanotował dwie asysty. To oznacza, że gracz Legii, którego umowa wygasa w czerwcu 2025 roku znów wzbudza zainteresowanie innych klubów. O ewentualnym transferze mówi teraz jego menadżer.

– Oczywiście jest rozchwytywany, na co w pełni zasłużył swoimi ostatnimi występami. Nie mogę podać konkretnych drużyn, ponieważ wiele ekip jest zainteresowanych Ernestem. Mogę zdradzić jedynie, że chodzi o kluby z TOP 5 lig w Europie. Mówi się o możliwości transferu za rekordową dotąd kwotę, co świadczy o jego rosnącej wartości na rynku. Awans reprezentacji Albanii na Euro jeszcze bardziej zwiększa szansę na dobry transfer. Mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczymy go w większym klubie niż Legia Warszawa – powiedział Haris Fakić w rozmowie z “SuperSport”.

