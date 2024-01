GKS Tychy po pierwszej części sezonu w Fortuna 1 Lidze jest jednym z głównych pretendentów do awansu. Aktualnie ekipa Dariusza Banasika jest wiceliderem rozgrywek. Tymczasem klub w oficjalnym komunikacie przekazał, że pozyskał nowego pomocnika.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Teo Kurtaran

GKS Tychy ogłosił pierwsze wzmocnienie w 2024 roku

Szeregi wicelidera Fortuna 1 Ligi zasilił Teo Kurtaran

21-letni piłkarz dołączył do ekipy z Edukacji na zasadzie transferu definitywnego

GKS Tychy pozyskał Teo Kurtarana

GKS Tychy jest jednym z pozytywnych zaskoczeń na zapleczu PKO Ekstraklasy w trakcie trwającej kampanii. Trener Dariusz Banasik sprawił, że drużyna, która jeszcze w poprzednim sezonie długo nie mogła być pewna utrzymania ligowego bytu, dzisiaj walczy o promocje do elity.

We wtorek 9 stycznia klub z Tychów poinformował natomiast, że sfinalizował transfer nowego pomocnika. Szeregi Zielono-czarno-czerwonych zasilił Anglik. “Po meczu sparingowym z czeskim zespołem MFK Karvina trener Banasik zdradził, że testowani zawodnicy pokazali się z dobrej strony i chociaż chwilę zeszło, to zaowocowało! Jeden z testowanych przez tyski sztab piłkarzy (nawet dwukrotnie!) podpisał kontrakt z naszym klubem do końca czerwca 2026 roku – Teo Kurtaran” – czytamy w wiadomości opublikowanej przez biuro prasowe GKS-u Tychy.

Angielski pomocnik dołącza do Trójkolorowych! Jeden z testowanych przez tyski sztab piłkarz podpisał z naszym klubem kontrakt do końca czerwca 2026 roku – 𝐓𝐞𝐨 𝐊𝐮𝐫𝐭𝐚𝐫𝐚𝐧! Witamy w Tyskiej Bandzie!



-> https://t.co/HxtotVE141 pic.twitter.com/yEdxk8tmfp — Klub Piłkarski GKS Tychy (@KP_GKSTychy) January 9, 2024

21-latek ostatnio występował w Hutniku Warszawa. W szeregach tyszan będzie grał z numerem 5 na koszulce.

