Dlaczego GKS Tychy postawił na Piszczka? Max Kothny wyjaśnił ruch va banque

00:22, 14. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik

GKS Tychy podjął decyzję o zatrudnieniu Łukasza Piszczka na stanowisku pierwszego trenera. O tym, co wpłynęło na tę decyzję, tłumaczył członek zarządu klubu – Max Kothny.

Max Kothny
fot. PressFocus Na zdjęciu: Max Kothny

GKS Tychy ryzykuje, ale wierzy w Łukasz Piszczka. Max Kothny o kulisach decyzji

GKS Tychy jest obecnie w bardzo trudnym położeniu. Zielono-czarno-czerwoni plasują się w strefie spadkowej Betclic 1. Ligi, co zmusiło klubowych sterników do interwencji w postaci zmiany trenera. W związku z tym, że drużyna pod dowództwem Artura Skowronka nie była w stanie wygrać od dziesięciu meczów, licząc wszystkie rozgrywki, postawiono na radykalny krok i zatrudniono w jego miejsce Łukasza Piszczka. Powody tej decyzji wyjaśnił przedstawiciel władz klubu z Tychów.

– Nie boję się ryzyka. Po wielu spotkaniach z Łukaszem, podczas których rozmawialiśmy o tym, jak widzi piłkę nożną, jestem przekonany, że GKS Tychy to początek jego wspaniałej trenerskiej kariery. Będziemy współpracować. Łukasz na boisku, ja poza nim. Liczymy, że ta współpraca będzie bardzo owocna – mówił Max Kothny na konferencji prasowej cytowanej przez Goal.pl.

Czy były obawy, że nie uda się zatrudnić byłego reprezentanta Polski? Na ten temat również zabrał głos członek zarządu GKS-u Tychy, ujawniając, że klub miał przygotowany plan B.

– Skontaktowałem się z Łukaszem nieco ponad tydzień temu. Ucieszyłem się, że przyjął moje zaproszenie. Rozmawialiśmy o piłce nożnej, jego życiu i Tychach. Było trochę łatwiej, bo znaliśmy też niemiecki. Prowadziliśmy bardzo dobre rozmowy, zbudowaliśmy relację i dzieliliśmy się wieloma przemyśleniami – powiedział Kothny.

– Oczywiście zawsze trzeba mieć gotowego kandydata rezerwowego, jeśli chcesz przekonać trenera, który ma ugruntowaną pozycję na rynku. Rozumiem, że nasza pozycja w tabeli nie jest idealna i trzeba ciężko pracować. Od początku byłem jednak przekonany, że damy radę. Była też druga opcja, ale od pierwszego dnia skupiliśmy się na pozyskaniu Łukasza – uzupełnił przedstawiciel GKS-u.

Inwestorzy z USA dali zielone światło

Aktualnie na liście płac śląskiego klub są trzej trenerzy. Oprócz obecnego szkoleniowca także Artur Skowronek i Dariusz Banasik. Kothny dał jednak do zrozumienia, że amerykańscy inwestorzy klubu ze zrozumieniem podeszli do sytuacji.

– Jesteśmy zadowoleni z tego, że nasi amerykańscy inwestorzy są przekonani, iż Łukasz pomoże w rozwoju projektu. Przeznaczyli środki potrzebne do tego, żeby doprowadzić do tej współpracy – zaznaczył członek zarządu.

– Nasi inwestorzy są już od pewnego czasu w piłce i z każdym rokiem stają się coraz bardziej cierpliwi. Rozumieją realia. Nasza sytuacja przez ostatnie dwa i pół roku pokazywała, że raz byliśmy na górze, raz na dole, ale cieszy nas to, że cały czas są w klubie, wspierają nas w codziennych działaniach i chcą, abyśmy ustabilizowali obecną sytuację, a w przyszłości dalej budowali ten projekt – podsumował Kothny.

Tyszanie aktualnie legitymują się bilansem 12 punktów. Po reprezentacyjnej przerwie zmierzą się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Spotkanie odbędzie się 22 listopada o godzinie 19:30.

