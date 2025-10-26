GKS Tychy przedłużył serię bez wygranej, ulegając Chrobremu Głogów w spotkaniu 14. kolejki Betclic 1. Ligi. Tym samym ekipa Łukasza Becelli wskoczyła na trzecie miejsce w tabeli.

fot. PoressFocus Na zdjęciu: GKS Tychy - Chrobry Głogów

Chrobry Głogów nie zwalnia tempa. GKS Tychy znów na kolanach

GKS Tychy i Chrobry Głogów to ekipy, które przed startem rywalizacji dzieliła różnica 10 punktów. Ślązacy jednocześnie na dzisiaj koncentrują się na walce o utrzymanie. Chociaż w porównaniu do poprzedniej kampanii to w podobnym czasie mają trzy oczka więcej. Z kolei drużyna Łukasza Becelli po ostatnich trzech z rzędu wygranych zaangażowała się w walkę o miejsce w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy.

W pierwszej połowie rywalizacja opierała się na tym, że gospodarze prowadzili grę. Z kolei zespół z Głogowa skupił się na dobrze zorganizowanej grze defensywnej i jako ekipa przyczajona liczył na swoją grę z kontry. Taka postawa dała efekt w 18. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Jakub Grić, wykorzystując strzałem z woleja sekwencję błędów w grze obronnej rywali. Słowak zaliczył swoje drugie trafienie w tej kampanii.

O ile w pierwszej odsłonie wydawało się, że spotkanie było wyrównane, to po zmianie stron goście zdominowali ekipę z Tychów. Kilka razy na wysokości zadania musiał stanąć Kacper Kołotyło, ratując swoją drużynę przed utratą bramki. Chrobry spore zagrożenie wypracowywał po stałych fragmentach gry.

Finalnie do końca spotkania rezultat się nie zmienił i ekipa z Głogowa zaliczyła siódme zwycięstwo w tej kampanii, meldując się przynajmniej do poniedziałkowego wieczoru na trzecim miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi. Tymczasem tyszanie w następnej kolejce zagrają na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim z Ruchem Chorzów. Z kolei Chrobry u siebie zmierzy się z Wisłą Kraków.

GKS Tychy – Chrobry Głogów 0:1 (0:1)

0:1 Jakub Grić 18′