Walukiewicz wykupiony za 5 mln euro. Będzie grał w Serie A

14:29, 17. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Gianluca Di Marzio

Sebastian Walukiewicz na stałe związał się z Sassuolo, donosi Gianluca Di Marzio. Włoski klub zdecydował się skorzystać z opcji wykupu obrońcy z Torino, potwierdzając tym samym zaufanie do Polaka.

Sebastian Walukiewicz
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ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Walukiewicz

Sassuolo podjęło decyzję ws. Walukiewicza

Sebastian Walukiewicz pozostanie zawodnikiem Sassuolo po zakończeniu okresu wypożyczenia z Torino. Klub wykupił 25-letniego obrońcę za kwotę wynoszącą około pięciu milionów euro i sfinalizował jedną z ważniejszych operacji przed startem nowych rozgrywek.

Władze Sassuolo były przekonane do zatrzymania Polaka po jego występach w minionym sezonie. Walukiewicz należał do podstawowych zawodników zespołu prowadzonego przez Fabio Grosso i regularnie pojawiał się na boisku zarówno w Serie A, jak i w Pucharze Włoch.

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Reprezentant Polski zanotował łącznie 36 występów we wszystkich rozgrywkach. Dobra postawa w defensywie sprawiła, że klub zdecydował się na definitywny transfer i dalszą współpracę z zawodnikiem. Dla Sassuolo jest to jeden z elementów budowy kadry na kolejny sezon.

Decyzja o wykupie Walukiewicza została podjęta w okresie zmian organizacyjnych w klubie. Niedawno Sassuolo opuścił dyrektor Giovanni Carnevali, który przeniósł się do Juventusu. Za sprawy sportowe odpowiada obecnie Francesco Palmieri, a funkcję dyrektora generalnego objęła Veronica Squinzi.

W Sassuolo nie ukrywają, że celem jest stworzenie konkurencyjnego zespołu dla Alberto Aquilaniego. Wykupienie Walukiewicza ma być jednym z pierwszych kroków w tym kierunku. Klub uznał, że polski obrońca udowodnił swoją wartość i może nadal odgrywać ważną rolę w drużynie w nadchodzącym sezonie.

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