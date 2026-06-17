Lech Poznań trafił na trudnego rywala w Lidze Mistrzów. Tak ocenili losowanie

Lech Poznań w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagra z duńskim Aarhus. Jest to najtrudniejszy rywal, na jakiego mogli trafić. W rozmowie z kanałem Meczyki.pl losowanie ocenił rzecznik klubu, Adrian Gałuszka.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań czeka trudne zadanie. Ten aspekt może przesądzić o awansie

Lech Poznań drugi rok z rzędu powalczy o awans do Ligi Mistrzów. Tym razem mistrz Polski jest rozstawiony w eliminacjach. Ten fakt nie pomógł jednak podczas losowania 2. rundy. Kolejorz trafił na najtrudniejszego możliwego rywala, czyli duński Aarhus.

Adrian Gałuszka, rzecznik klubu w rozmowie z serwisem Meczyki.pl przyznał, że losowanie nie potoczyło się po ich myśli. Choć trafili na trudnego przeciwnika, szans na awans upatruje w meczu rewanżowym, który odbędzie się na stadionie przy ul. Bułgarskiej.

– Z punktu widzenia Lecha jest to losowanie trudne, prawdopodobnie najtrudniejsze w tej fazie. Los nie okazał się łaskawy, ale trzeba podjąć rękawicę i być gotowym na ten dwumecz – powiedział Adrian Gałuszka w rozmowie z Meczykami.

– Mimo niekorzystnego losowania, to dobrym aspektem jest to, że gramy rewanż u siebie. Zobaczymy, w jakim momencie będzie Aarhus i w jakim będzie Lech. Będzie to już po meczu o Superpuchar, a przed pierwszą kolejką ligową. Trzeba będzie być gotowym od praktycznie pierwszego oficjalnego meczu, żeby pobić się o Ligę Mistrzów – dodał rzecznik Lecha Poznań.

Pierwsze spotkanie Lecha Poznań z Aarhus odbędzie się 21 lub 22 lipca w Danii. Rewanż zaplanowano tydzień później, czyli 28 lub 29 lipca. Przegrany spadnie do eliminacji Ligi Europy. Wygrany zagra oczywiście w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

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