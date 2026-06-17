Anglia - Chorwacja to hitowe spotkanie 1. kolejki grupy L Mistrzostw Świata 2026. Tak prezentują się przewidywane składy na ten mecz.

Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia – Chorwacja: Kane kontra Modrić

Trwa pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Dzisiaj do gry wkraczają zespoły z grupy L. Na początek czeka nas wielki hit. Anglia i Chorwacja zmierzą się z na AT&T Stadium w Arlington, a to spotkanie poprowadzi francuski sędzia Clement Turpin.

Na poprzednim mundialu Synowie Albionu dotarli do ćwierćfinału, w którym musieli uznać wyższość Francji, późniejszych finalistów. Natomiast Vatreni w półfinale przegrali 0:3 z Argentyną, a w meczu o trzecie miejsce pokonali 2:1 Maroko.

Niezwykle trudno wskazać faworyta rywalizacji, która rozpocznie się o 22:00. Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela jest pełna gwiazd Premier League, wspieranych przez Harry’ego Kane’a z Bayernu Monachium i Jude Bellinghama z Realu Madryt. Z kolei w szeregach zespołu Zlatko Dalicia znajdują się tacy piłkarze, jak Joško Gvardiol i Mateo Kovačić z Manchesteru City, Josip Stanišić z Bayernu czy Luka Modrić z Milanu.

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Anglia – Chorwacja: przewidywane składy

Anglia: (4-2-3-1): Jordan Pickford; John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane

Chorwacja (3-4-3): Dominik Livaković; Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol; Josip Stanišić, Luka Modrić, Mateo Kovačić, Ivan Perišić; Petar Sučić, Martin Baturina; Bruno Petković, Petar Musa