fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice dzięki wygranej nad Resovią przynajmniej do poniedziałku będzie na pozycji wicelidera rozgrywek

Szkoleniowiec GieKSy wypowiedział się między innymi na temat słynnych słów prezydenta Katowic, który na jednym ze śniadań z piłkarkami GKS-u Katowice dał do zrozumienia, że pewnej części ciała może brakować męskiej drużynie

Opiekun Resovii wprost powiedział, że ekipa z Bukowej jest pretendentem do awansu do PKO Ekstraklasy

Trenerzy po spotkaniu GKS Katowice – Resovia

GKS Katowice nie przegrał na swoim stadionie już od czterech spotkań, licząc także miniony sezon. W sobotę Resovia była zmuszona uznać wyższość ekipy z Bukowej. Katowiczanie zaaplikowali rywalom trzy gole.

Mirosława Hajdo (Resovia): – gratuluję GKS-owi zasłużonego zwycięstwa. Był zespołem zdecydowanie lepszym, ale nie chcę nikogo linczować. Swoimi błędami napędzaliśmy rywali. Porażka na pewno boli, ale GKS jest na innym etapie. To oczywiście nas nie usprawiedliwia. Nie chcę oceniać Lechii i GKS-u i mówić, kto jest mocniejszy. Każdy mecz jest inny. Na pewno mogę się zgodzić z tym, że obie drużyny to pretendenci do awansu. Twardo stąpamy po ziemi. Wnioski trzeba wyciągnąć, ale konferencja prasowa nie jest dobrym miejscem, aby o tym mówić. Od tego jest szatnia.

Rafał Górak (GKS Katowice): – cieszy, że drużyna grała z wigorem i z zębem. Nie można mówić, że przeciwnik był tłem. Zdecydowanie to nie był mecz, w którym nie martwiłem się o końcowy wynik. Mimo kilku goli z naszej strony. Fajnie, że kibice czują lekki niedosyt w związku z tym, że goli z naszej strony mogło paść więcej. Skala punktowa jest jednak taka sama za 1:0, czy 7:0. Warto docenić, że zagraliśmy na zero z tyłu. Twierdza Bukowa? Dzisiaj za wcześnie, aby tak mówić. Skuteczność wynika z wigoru i chęci stwarzania sytuacji. Ta drużyna dzisiaj cieszy się każdym momentem, Co do słów prezydenta na śniadaniu z piłkarkami po wywalczeniu przez nie mistrzostwa kraju, to na początku to zdenerwowało. Później wziąłem to jako ok. Pan prezydent bardzo nas wspiera. Miał jakiś plan, aby tak powiedzieć.

W następnej kolejce katowiczanie zmierzą się na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Resovię czeka z kolei domowa potyczka z Bruk-Betem Termaliką.

