fot. PressFocus Na zdjęciu: Motor Lublin - Górnik Łęczna

Derby Lubelszczyzny okazały się zwycięskie dla Górnika Łęczna

Ekipa Ireneusza Mamrota ograła na wyjeździe Motor Lublin 1-0

Zwycięska bramka padła w 90. minucie spotkania

Wygrana rzutem na taśmę

Motor Lublin od początku sezonu prezentuje bardzo wysoką formę. Górnik Łęczna na pierwsze ligowe zwycięstwo musiał natomiast czekać aż do czwartej kolejki. W sobotę obie drużyny spotkały się ze sobą w derbach Lubelszczyzny. Za faworyta uznawana była ekipa Goncalo Feio, która grała przed własną publicznością.

To starcie pozostawiało wiele do życzenia. Motor Lublin od pierwszych minut przeważał, choć nie tworzył sobie sytuacji strzeleckich. Górnik Łęczna skupił się natomiast na defensywie. Do przerwy obie ekipy oddały w sumie zaledwie jeden celny strzał. Do szatni schodziły przy bezbramkowym remisie.

Po zmianie stron Motor zaczął mocniej naciskać. Pojawiły się celne uderzenia, a spotkanie nieco się otworzyło. Do okazji zaczęli dochodzić także goście. Wciąż jednak żaden z zespołów nie był w stanie wpakować piłki do siatki.

Niemoc strzelecka trwała do 90. minuty. Wówczas los uśmiechnął się do piłkarzy Górnika Łęczna. W dogodnej sytuacji znalazł się Egzon Kryeziu, który dał swojej drużynie prowadzenie, a w efekcie niezwykle cenne trzy punkty.