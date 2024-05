PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Żuraw

Kolejny klub bez sukcesów Żurawia

Sezon 2023/24 w rozgrywkach Fortuna 1. ligi zakończył się w ostatnią niedzielę. Z pewnością wśród osiemnastu drużyn zaplecza PKO Ekstraklasy jest kilka takich, które spodziewały się zupełnie innych wyników i miejsca w tabeli na zakończenie kampanii. Jedną z nich jest Wisła Płock, która po spadku z elity w poprzednim sezonie liczyła na szybki powrót. Przez wielu uważana była nawet za bardzo mocnego gracza w walce o baraże. Do tego nazwisko Dariusza Żurawia oraz Dariusza Sztylki miało to zagwarantować.

Finalnie jednak płocczanie kończą sezon na 7. miejscu w stawce z dorobkiem 51 punktów i stratą dwóch oczek do szóstej Odry Opole, która zagra w barażach. Tym samym brak zrealizowania celu minimum – czyli gry w barażach – powoduje, że w Wiśle Płock coraz mocniej zastanawiają się nad koniecznością zmiany na ławce trenerskiej.

Według informacji przekazanych przez portal “Nafciarski.pl”, Dariusz Żuraw zostanie zwolniony z klubu. Ma to być kwestia kilku dni, a być może nawet godzin. Dla byłego trenera Lecha Poznań to kolejna nie zbyt udana przygoda w pierwszoligowym klubie. Przed rokiem prowadził on Podbeskidzie Bielsko-Biała, które również zakończyło sezon na 7. miejscu, ale wówczas on sam odszedł z klubu. W Płocku zanotował średnią punktową 1,59 na mecz.

