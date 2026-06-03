Mecz Chwalińskiej dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo Roland Garros (03.06.2026)

Maja Chwalińska powalczy o historyczny awans do półfinału Roland Garros. W ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju Polka zmierzy się z Anną Kalinską. Sprawdź, gdzie oglądać transmisję meczu Chwalińska - Kalinska w TV i online.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Maja Chwalińska dzisiaj: gdzie obejrzeć na żywo?

Maja Chwalińska kontynuuje kapitalny występ podczas Roland Garros 2026. Polska tenisistka sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego i stanie przed szansą wywalczenia miejsca w najlepszej czwórce imprezy.

Rywalką Chwalińskiej będzie Anna Kalinska, która po raz drugi w karierze dotarła do ćwierćfinału Wielkiego Szlema. Rosjanka zajmuje wyższe miejsce w rankingu WTA i posiada większe doświadczenie na tym etapie turniejów, ale Polka już wielokrotnie udowodniła w Paryżu, że potrafi sprawiać niespodzianki.

Maja Chwalińska wyeliminowała w drodze do ćwierćfinału między innymi Qinwen Zheng, Elise Mertens oraz Marię Sakkari. Z kolei Kalinska w poprzedniej rundzie po niemal trzygodzinnym boju pokonała Anastasiję Potapową.

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Maja Chwalińska – Anna Kalinska: transmisja za darmo

Mecz Maja Chwalińska – Anna Kalinska można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do relacji na żywo, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Uruchom transmisję w sekcji „zakłady live”.

Transmisję można oglądać na komputerze, smartfonie oraz tablecie.

Maja Chwalińska – Anna Kalinska: transmisja w TV

Ćwierćfinał Roland Garros pomiędzy Mają Chwalińską a Anną Kalinską zostanie rozegrany w środę 3 czerwca 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 11:00. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanale Eurosport 1.

Maja Chwalińska – Anna Kalinska: transmisja online

Transmisję online z meczu Chwalińska – Kalinska będzie można oglądać w serwisie HBO Max oraz za pośrednictwem platformy STS TV.

Dla Mai Chwalińskiej będzie to najważniejszy mecz w dotychczasowej karierze. Polka jest o krok od historycznego awansu do półfinału Roland Garros, jednak po drugiej stronie siatki stanie bardziej doświadczona Anna Kalinska, która również marzy o swoim największym sukcesie w Wielkim Szlemie.

Gdzie oglądać mecz Maja Chwalińska – Anna Kalinska? Transmisja meczu Chwalińska – Kalinska będzie dostępna na kanale Eurosport 1, w serwisie HBO Max oraz w STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Maja Chwalińska – Anna Kalinska? Spotkanie zostanie rozegrane w środę 3 czerwca 2026 roku o godzinie 11:00.

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