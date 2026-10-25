Mourinho w El Clasico. Debiut, który skończył się koszmarem

Jose Mourinho kojarzony jest przede wszystkim z Realem Madryt, ale mało kto pamięta, że wcześniej był związany z FC Barceloną. Po trzynastu latach ponownie zasiądzie na ławce trenerskiej podczas El Clasico. Jego historia z hiszpańskim klasykiem rozpoczęła się w najgorszy możliwy sposób od porażki (0:5) na Camp Nou.

fot. Agencia LOF / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho wraca na ławkę w El Clasico

Jeszcze pół roku temu mało kto, mógł pomyśleć, że Jose Mourinho ponownie będzie jednym z głównych aktorów El Clasico. Wydawało się, że charyzmatyczny Portugalczyk zbliża się do końca kariery i pozostała mu jedynie praca w średnich klubach w Europie jak Fenerbahce czy Benfica. Los rozdał jednak zupełnie inne karty. W czerwcu Real Madryt ogłosił, że 63-latek ponownie został trenerem pierwszego zespołu. „The Special One” podpisał trzyletni kontrakt, podejmując się być może najtrudniejszego zadania w karierze. Przejął klub z podzieloną szatnią i cierpiący na brak trofeów.

Mourinho od samego początku drugiego pobytu w Madrycie jest pod uważną obserwacją. Każdy zastanawia się, czy doświadczony szkoleniowiec wciąż ma to „coś” i będzie w stanie zbudować prawdziwą drużynę z plejady pełnej gwiazd z wysokim ego. Pierwszy poważny sprawdzian nastąpi już w niedzielę (25 października). Real zmierzy się na Spotify Camp Nou z FC Barceloną, która już teraz wyprzedza ich w tabeli o sześć punktów.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Historia Mourinho w El Clasico rozpoczęła się w najgorszy możliwy sposób. Debiut, który skończył się koszmarem, czyli wyjazdowa porażka Realu Madryt na Camp Nou (0:5). Na rewanż długo jednak nie musiał czekać. Co prawda, w kolejnym ligowym starciu tylko zremisował (1:1), lecz w kwietniu 2011 roku sięgnął po Puchar Króla, pokonując w wielkim finale Katalończyków (1:0). Nie było to jego jedyne trofeum w El Clasico. Na starcie sezonu 2012/2013 pokonał Barcelonę w dwumeczu o Superpuchar Hiszpanii, wygrywając puchar dzięki większej liczbie bramek strzelonych na wyjeździe.

Bezpośredni bilans Mourinho w El Clasico jest prawie równy. Na siedemnaście meczów wygrał pięć, a pozostałe dwanaście równo podzieliły się pomiędzy remisy oraz porażki. Ujemny ma bilans bramek, ponieważ jego drużyna strzelała w tym czasie 25 goli, a straciła o 6 goli więcej.

Bilans Jose Mourinho w El Clasico:

17 meczów

5 zwycięstw

6 remisów

6 porażek

25 goli strzelonych – 31 goli straconych

Barcelona nie jest ulubionym rywalem Mourinho

Co ciekawe, od 2013 roku, czyli momentu, gdy Mourinho pożegnał się z Realem Madryt, ani razu nie rywalizował w bezpośrednim meczu z Barceloną. Natomiast przed 2010 rokiem jako trener Chelsea oraz Interu Mediolan mierzył się z Blaugraną dziesięciokrotnie. Areną zmagań za każdym razem była oczywiście Liga Mistrzów. W roli szkoleniowca The Blues spotkał się z Hiszpanami 6 razy, a jego bilans to 2 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki. Gdy prowadził Nerazzurrich grał z Barceloną cztery razy, wygrywając jeden mecz, przegrywając dwa i dwa razy remisując. Pamiętny był przede wszystkim dwumecz w półfinale Ligi Mistrzów w sezonie 2009/2010. Mediolańczycy wyrzucili wtedy Blaugranę za burtę europejskich pucharów.

Bilans Jose Mourinho przeciwko FC Barcelonie:

27 meczów

8 zwycięstw

9 remisów

10 porażek

38 goli strzelonych – 44 gole stracone

Mourinho chciał prowadzić FC Barcelonę w 2008 roku

Tylko prawdziwi kibice pamiętają, że Jose Mourinho, zanim rozpoczął pracę w Realu Madryt, wcześniej był związany z FC Barceloną. Historia z katalońskim klubem sięga końca XX wieku, gdy Portugalczyk był prawą ręką Bobby’ego Robsona, a następnie współpracownikiem Louisa van Gaala. Z Blaugraną pożegnał się w 2000 roku, rozpoczynając samodzielną karierę, która wiodła wtedy przez Benfikę, Leirię, Porto i Chelsea. Przełomowym momentem był rok 2008, kiedy Katalończycy szukali nowego trenera. Jose Mourinho chciał wrócić na Camp Nou, ale finalnie wybrano Pepa Guardiolę. Portugalczyk trafił więc do Interu Mediolan, a reszta to już historia, w której oczami kibiców Barcelony Mourinho to jeden z największych czarnych charakterów.