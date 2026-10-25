Inter Mediolan zagra z Fiorentiną w meczu ósmej kolejki Serie A. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 25 października 2026 roku o godzinie 12:30. Sprawdź, gdzie oglądać.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter Mediolan – Fiorentina: gdzie oglądać?

Inter Mediolan przystąpi do niedzielnej rywalizacji w roli faworyta. Zespół ze Stadio Giuseppe Meazza pozostaje niepokonany w Serie A po siedmiu kolejkach, a jego ofensywa należy do najskuteczniejszych w rozgrywkach. Fiorentina ma znacznie więcej problemów. Ogólnie przed ósmą kolejką zgromadziła zaledwie cztery punkty i zajmowała miejsce w strefie spadkowej. Wyjazd na San Siro będzie więc dla niej wymagającym sprawdzianem.

Inter wygrał ostatni mecz ligowy z Bologną 3:1, a następnie pokonał Szachtar Donieck 1:0 w Lidze Mistrzów. Fiorentina znajduje się w zdecydowanie trudniejszym położeniu. W poprzedniej kolejce przegrała u siebie z Como 1:3, a wcześniej uległa Genoa 1:2. Zespół z Florencji będzie musiał poprawić grę w defensywie, jeśli chce powalczyć o punkty z rozpędzonym rywalem.

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Inter Mediolan – Fiorentina: transmisja TV

Mecz Interu Mediolan z Fiorentiną będzie można obejrzeć na żywo na antenach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:30.

Inter Mediolan – Fiorentina: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również dla widzów korzystających z oferty internetowej nadawców. Transmisję online udostępnią platforma Polsat Box Go oraz serwis Superbet TV. Aby oglądać mecz na stronie lub w aplikacji bukmachera wystarczy zarejestrować konto. Dodatkowo rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL można uzyskać m.in. darmowy zakład 20 zł w aplikacji.

Inter Mediolan – Fiorentina: sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu

wygraną Fiorentiny

remisem wygraną Interu

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Gdzie oglądać mecz Inter Mediolan – Fiorentina? Transmisja ze spotkania Inter Mediolan – Fiorentina zostanie przeprowadzona w telewizji na antenie Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Premium 2 oraz w internecie w usłudze streamingowej Polsat Box Go i Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Inter Mediolan – Fiorentina? Mecz Inter Mediolan – Fiorentina odbędzie się w niedzielę, 25 października 2026 roku o godzinie 12:30.

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