Inter Mediolan – Fiorentina: gdzie oglądać?
Inter Mediolan przystąpi do niedzielnej rywalizacji w roli faworyta. Zespół ze Stadio Giuseppe Meazza pozostaje niepokonany w Serie A po siedmiu kolejkach, a jego ofensywa należy do najskuteczniejszych w rozgrywkach. Fiorentina ma znacznie więcej problemów. Ogólnie przed ósmą kolejką zgromadziła zaledwie cztery punkty i zajmowała miejsce w strefie spadkowej. Wyjazd na San Siro będzie więc dla niej wymagającym sprawdzianem.
Inter wygrał ostatni mecz ligowy z Bologną 3:1, a następnie pokonał Szachtar Donieck 1:0 w Lidze Mistrzów. Fiorentina znajduje się w zdecydowanie trudniejszym położeniu. W poprzedniej kolejce przegrała u siebie z Como 1:3, a wcześniej uległa Genoa 1:2. Zespół z Florencji będzie musiał poprawić grę w defensywie, jeśli chce powalczyć o punkty z rozpędzonym rywalem.
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Inter Mediolan – Fiorentina: transmisja TV
Mecz Interu Mediolan z Fiorentiną będzie można obejrzeć na żywo na antenach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:30.
Inter Mediolan – Fiorentina: transmisja online
Spotkanie będzie dostępne również dla widzów korzystających z oferty internetowej nadawców. Transmisję online udostępnią platforma Polsat Box Go oraz serwis Superbet TV. Aby oglądać mecz na stronie lub w aplikacji bukmachera wystarczy zarejestrować konto. Dodatkowo rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL można uzyskać m.in. darmowy zakład 20 zł w aplikacji.
Inter Mediolan – Fiorentina: sonda
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Interu
- wygraną Fiorentiny
- remisem
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Transmisja ze spotkania Inter Mediolan – Fiorentina zostanie przeprowadzona w telewizji na antenie Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Premium 2 oraz w internecie w usłudze streamingowej Polsat Box Go i Superbet TV.
Mecz Inter Mediolan – Fiorentina odbędzie się w niedzielę, 25 października 2026 roku o godzinie 12:30.
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