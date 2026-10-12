Ruch Chorzów sięgnął po sprawdzone nazwisko. Przed nim nowe wyzwanie

20:25, 12. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Ruch Chorzów

Ruch Chorzów ma nowego dyrektora wykonawczego. Marek Godziński przejął codzienną odpowiedzialność za kluczowe obszary klubu, podało biuro prasowe 14-krotnych mistrzów Polski.

Betclic 1. Liga
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Betclic 1. Liga

Marek Godziński dyrektorem wykonawczym w Ruchu

Ruch Chorzów postawił na człowieka dobrze znającego realia funkcjonowania Niebieskich. Marek Godziński w przeszłości zasiadał w radzie nadzorczej klubu, a w latach 2019-2024 współpracował ze stowarzyszeniem kibiców Wielki Ruch jako pełnomocnik zarządu. Ma również doświadczenie biznesowe, zdobyte między innymi na stanowisku dyrektora sprzedaży Grupy Żywiec.

– W ostatnim czasie otrzymałem propozycję pracy w Ruchu Chorzów, którą przyjąłem bez większych wahań z pełną odpowiedzialnością. Doskonale rozumiem pytania o moje wcześniejsze zaangażowanie w Klubie w latach 2019-2024. Moja rola jako pełnomocnika zarządu miała zawsze charakter stricte zadaniowy – wchodziłem do struktur operacyjnych na wyraźne zaproszenie zarządu w najtrudniejszych momentach, gdy Ruch potrzebował natychmiastowego wsparcia organizacyjnego w odradzającym się Klubie – mówił dyrektor cytowany przez oficjalną stronę internetową Niebieskich.

Promocja: BONUS 200 zł i FREEBETY 55 zł dla nowych klientów Superbet. Zarejestruj się z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Godziński podkreśla, że tym razem jego zaangażowanie będzie miało inny charakter. Ruch występuje obecnie w Betclic 1. Lidze i rozgrywa mecze na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Jednocześnie mierzy się z wyzwaniami organizacyjnymi na większą skalę.

– Wchodzę do Klubu na stałe, z pełną i codzienną odpowiedzialnością za efektywność i skuteczność w kluczowych obszarach działalności. Jestem w Klubie od kilku dni. Zdążyłem się już zapoznać z obecną sytuacją i wyzwaniami, jakie przed nami stoją. Liczę na dobrą współpracę z całym środowiskiem Niebieskich i zapraszam do działania wszystkich, którym dobro Ruchu leży na sercu – zaznaczył przedstawiciel ekipy z Chorzowa.

Tymczasem już w piątek Niebiescy rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Ruch zmierzy się w roli gospodarza z Odrą Opole.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości