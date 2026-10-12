fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Betclic 1. Liga

Marek Godziński dyrektorem wykonawczym w Ruchu

Ruch Chorzów postawił na człowieka dobrze znającego realia funkcjonowania Niebieskich. Marek Godziński w przeszłości zasiadał w radzie nadzorczej klubu, a w latach 2019-2024 współpracował ze stowarzyszeniem kibiców Wielki Ruch jako pełnomocnik zarządu. Ma również doświadczenie biznesowe, zdobyte między innymi na stanowisku dyrektora sprzedaży Grupy Żywiec.

– W ostatnim czasie otrzymałem propozycję pracy w Ruchu Chorzów, którą przyjąłem bez większych wahań z pełną odpowiedzialnością. Doskonale rozumiem pytania o moje wcześniejsze zaangażowanie w Klubie w latach 2019-2024. Moja rola jako pełnomocnika zarządu miała zawsze charakter stricte zadaniowy – wchodziłem do struktur operacyjnych na wyraźne zaproszenie zarządu w najtrudniejszych momentach, gdy Ruch potrzebował natychmiastowego wsparcia organizacyjnego w odradzającym się Klubie – mówił dyrektor cytowany przez oficjalną stronę internetową Niebieskich.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Godziński podkreśla, że tym razem jego zaangażowanie będzie miało inny charakter. Ruch występuje obecnie w Betclic 1. Lidze i rozgrywa mecze na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Jednocześnie mierzy się z wyzwaniami organizacyjnymi na większą skalę.

– Wchodzę do Klubu na stałe, z pełną i codzienną odpowiedzialnością za efektywność i skuteczność w kluczowych obszarach działalności. Jestem w Klubie od kilku dni. Zdążyłem się już zapoznać z obecną sytuacją i wyzwaniami, jakie przed nami stoją. Liczę na dobrą współpracę z całym środowiskiem Niebieskich i zapraszam do działania wszystkich, którym dobro Ruchu leży na sercu – zaznaczył przedstawiciel ekipy z Chorzowa.

Tymczasem już w piątek Niebiescy rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Ruch zmierzy się w roli gospodarza z Odrą Opole.