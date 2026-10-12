Ruch zabezpieczył przyszłość. Młody obrońca z nową umową

Nikodem Leśniak-Paduch zostaje w Ruchu Chorzów na dłużej. Obrońca związał się z klubem nową umową, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. Informacje przekazał klub.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Nikodem Leśniak-Paduch

Nikodem Leśniak-Paduch na dłużej w Ruchu

Nikodem Leśniak-Paduch w krótkim czasie wyrósł na ważną postać defensywy Ruchu Chorzów. 20-latek trafił do śląskiej ekipy latem 2025 roku ze SKRY Częstochowa i szybko przekonał do siebie sztab szkoleniowy Niebieskich. Dotychczas zaliczył 36 występów w Betclic 1. Lidze oraz jeden w STS Pucharze Polski, zdobywając przy tym bramkę. Potrafi grać nie tylko na środku obrony, ale również na jej bokach.

– Rozmowy o przedłużeniu kontraktu prowadziliśmy już od pewnego czasu i bardzo cieszymy się, że doszliśmy do porozumienia. Nikodem to dobry przykład, że Ruch to dobre miejsce dla młodych zawodników, w którym mogą się rozwijać i stawiać kolejne kroki na swojej piłkarskiej drodze. Jesteśmy przekonani, że swoją dobrą grą będzie nadal pomagał drużynie i dawał nam powody do radości – powiedział dyrektor sportowy Ruchu cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

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Rozwój młodego defensora nie umknął również uwadze selekcjonerów reprezentacji Polski. Leśniak-Paduch otrzymywał powołania do kadry U-20, a podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania znalazł się także w gronie zawodników reprezentacji U-21. Waldemar Fornalik zwrócił uwagę, że pozycja piłkarza w zespole wynika przede wszystkim z jego umiejętności.

– Niko już w poprzednim sezonie pokazał, że jest mocnym punktem naszej drużyny. Gra nie ze względu na to, że jest młodzieżowcem, ale ze względu na umiejętności. Bardzo liczyliśmy, że ten sezon to będzie w jego wykonaniu kolejny krok. Myślę, że tak też się dzieje – stąd też powołanie nie tylko do kadry U-20, ale też U-21. Niko to chłopak, który bardzo chce pracować, chce się uczyć. To procentuje – podkreślił trener.

Przedłużenie kontraktu oznacza, że Niebiescy zabezpieczyli przyszłość zawodnika, który mimo młodego wieku regularnie zbiera doświadczenie na pierwszoligowych boiskach. Leśniak-Paduch okazję na poprawę swojego bilansu w Ruchu może mieć już w najbliższy piątek przy okazji starcia Chorzowian z Odrą Opole.