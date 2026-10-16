Ruch Chorzów wysłał jasny sygnał. Odra na kolanach

Ruch Chorzów pokonał Odrę Opole (3:0) w 11. kolejce Betclic 1. Ligi. Gole strzelili Szymon Szymański oraz Teddy Sutherland. Kapitan Niebieskich zdobył dwie bramki z rzutów karnych.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Szymon Szymański

Ruch zrobił swoje! Odra wraca z Chorzowa z niczym

Ruch Chorzów i Odra Opole przystęopowały do piątkowej batali ligowej w dorbych nastrojach po wygranych spotkaniach w poprzedniej serii gier. Niebiescy w pokonanym polu zostawili ŁKS (2:0). Z kolei Niebiesko-czerwoni okazali się lepsi od Miedzi Legnica (1:0). Jednocześnie przed startem rywalizacji ekipy z Chorzowa i Opola dzieliła różnica sześciu oczek.

Chorzowianie od pierwszych minut częściej utrzymywali się przy piłce i szukali okazji do zagrożenia bramce Miłosza Mleczki. Już w pierwszym kwadransie gospodarze kilkukrotnie sprawdzili czujność golkipera Odry. Groźnie uderzał między innymi Teddy Sutherland, a Daniel Szczepan próbował zaskoczyć bramkarza także strzałem głową. Goście koncentrowali się przede wszystkim na defensywie. Niemniej w 23. minucie Patryk Szysz oddał niecelny strzał zza pola karnego.

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Odra w 31. minucie była blisko objęcia prowadzenia. Po zagraniu w pole karne do piłki dobiegł Mateusz Spychała, ale uderzył nad poprzeczką. Trzy minuty później to Ruch otrzymał jednak znakomitą okazję na zdobycie bramki. Sfaulowany w polu karnym został Daniel Szczepan, a do jedenastki podszedł Szymon Szymański. Zawodnik gospodarzy zachował spokój i pewnym strzałem pokonał Mleczkę. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie.

Po wznowieniu gry spotkanie nieco straciło na tempie, a w poczynaniach obu drużyn pojawiło się sporo niedokładności. Odra próbowała odważniej atakować, lecz Ruch skutecznie odpierał jej kolejne próby. Kapitan Niebieskich w 56. minucie sprawdził bramkarza strzałem zza pola karnego, a chwilę później gospodarze przeprowadzili akcję, która przyniosła im drugiego gola. Michał Chrapek w 59. minucie zagrał piłkę do Teddy’ego Sutherlanda, a ten pewnym uderzeniem podwyższył prowadzenie Niebieskich na 2:0.

Nie popisała nam się defensywa Odry Opole, co bezlitośnie wykorzystali piłkarze Ruchu Chorzów! pic.twitter.com/fyRzzeUggv — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 16, 2026

Kropkę nad „i” postawił natomiast Szymański w 76. minucie. Ostatecznie ekipa z Chorzowa utrzymała trzybramkowe prowadzenie do końcowego gwizdka. W następnej kolejce Ruch ponownie w roli gospodarza zagra z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Z kolei Opolan czeka potyczka z Pogonią Siedlce.

Ruch Chorzów – Odra Opole 3:0 (1:0)

1:0 Szymon Szymański 34′ (k.)

2:0 Teddy Sutherland 59′

3:0 Szymon Szymańśki 76′ (k.)