El Clasico: transmisja za darmo. Gdzie oglądać dzisiejsze El Clasico?

Czas na pierwsze El Clasico w sezonie 2026/2027! FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt na Spotify Camp Nou. Sprawdź, gdzie oglądać mecz za darmo, w TV oraz online.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

El Clasico: transmisja za darmo

FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 10. kolejki La Liga. Będzie to pierwsze El Clasico w sezonie 2026/2027, którego stawką będzie komplet punktów w rozgrywkach ligowych. Od wyniku zależą dalsze losy walki o mistrzostwo Hiszpanii. Na żywo oraz za darmo można oglądać spotkanie dzięki usłudze Superbet TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera Superbet z kodem GOAL.

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Jak oglądać El Clasico za darmo?

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Dostęp do transmisji uzyskasz w kilka minut, dzięki czemu obejrzysz bez problemów całe spotkanie na żywo.

El Clasico: gdzie obejrzeć?

Mecz FC Barcelona – Real Madryt zostanie rozegrane w niedzielę, 25 października 2026 roku o godzinie 21:00. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 6. W internecie El Clasico zobaczysz na platformie Canal+ online. Za darmo transmisja będzie dostępna w Superbet TV na smartfonie, tablecie oraz komputerze.

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