Nie żyje legenda ŁKS-u. Jacek Ziober miał 60 lat

09:16, 6. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Express Ilustrowany

Jacek Ziober zmarł. Były piłkarz ŁKS-u Łódź i reprezentacji Polski zmarł w wieku 60 lat. Jak przekazał "Express Ilustrowany", od pewnego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi.

Jacek Ziober
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jacek Ziober

Nie żyje Jacek Ziober

Jacek Ziober należał do najbardziej charakterystycznych polskich skrzydłowych swojego pokolenia. Kibice zapamiętali go przede wszystkim z efektownych dryblingów, dynamiki oraz odwagi w pojedynkach. Najmocniej kojarzony był z ŁKS-em Łódź, w którego barwach występował przez osiem sezonów. Na boiskach Ekstraklasy pojawił się jeszcze przed ukończeniem 17 lat.

Reprezentacyjną przygodę rozpoczął 23 marca 1988 roku. Wówczas Wojciech Łazarek wystawił go w wyjazdowym spotkaniu z Irlandią Północną zakończonym remisem 1:1. Ziober rozegrał w narodowych barwach 47 meczów i zdobył osiem bramek. W kadrze występował między innymi u boku Ryszarda Komornickiego czy Dariusza Dziekanowskiego.

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W trakcie kariery klubowej Ziober zdecydował się również na zagraniczne wyzwania. Grał między innymi we francuskim Montpellier, hiszpańskiej Osasunie oraz amerykańskim Tampa Bay Mutiny. W Polsce reprezentował także Amikę Wronki. Karierę zakończył w 1999 roku, gdy liczne problemy z kontuzjami nie pozwalały mu już rywalizować na najwyższym poziomie.

Po odwieszeniu butów na kołek nie rozstał się z futbolem. W latach 2003-2007 prowadził reprezentację Polski w beach soccerze, a później pracował również w klubach niższych lig, między innymi w Górniku Łęczyca. W 2019 roku ponownie związał się z piłką plażową, obejmując Zgodę Chodecz Beach Soccer Team. Jacek Ziober 18 listopada skończyłby 61 lat.

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