Anglia w 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026 mierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Sensacyjnie drużyna Thomasa Tuchela od 7. minuty musi odrabiać straty po trafieniu Briana Cipengi.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Demokratycznej Republiki Konga

Demokratyczna Republika Konga na prowadzeniu! Cipenga strzela Anglii

Środowa rywalizacja w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026 rozpoczęła się od meczu z udziałem reprezentacji Anglii. Na tym etapie turnieju podopiecnzi Thomasa Tuchela mierzą się z Demokratyczną Republiką Konga. Dumni Synowie Albionu są oczywiście zdecydowanym faworytem. Jednak drużyna z Afryki ma w swoich szeregach graczy, którzy doskonale znają smak Premier League.

Spotkanie w Atlancie rozpoczęło się wyśmienicie dla Demokratycznej Republiki Konga. Od 7. minuty reprezentacja Anglii musi odrabiać straty. Defensorzy Thomasa Tuchela zostawili mnóstwo miejsca Brianowi Cipendze w polu karnym, a ten sprytnym strzałem po krótkim rogu pokonał Jordana Pickforda.

Taki początek spotkania to ogromna sensacja. Anglicy po raz pierwszy na tegorocznym mundialu znaleźli się w sytuacji, w której muszą odrabiać straty. Teraz przekonamy się, jak podopieczni Thomasa Tuchela zareagują pod presją i czy zdołają jeszcze odwrócić losy tego meczu.

Brian Cipenga na co dzień reprezentuje barwy hiszpańskiej Almerii. Skrzydłowy w narodowych barwach strzelił dziś swojego premierowego gola dla Demokratycznej Republiki Konga. Udało mu się tego dokonać w 10. występie.

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