Real Madryt jest marzeniem tego piłkarza. Ma odejść z Man City

Josko Gvardiol chce dołączyć do Realu Madryt - informuje dziennik AS. Plotki o transferze obrońcy pojawiają się od dłuższego czasu. Wygląda na to, że jego przygoda w Man City powoli dobiego końca.

Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt po słabszym sezonie planuje poważne zmiany w klubie. Na początku zostanie wybrany prezydent, którego nazwisko poznamy w najbliższą niedzielę (7 czerwca). Niedługo potem ogłoszony zostanie nowy trener, którym ma zostać Jose Mourinho, a także decyzje kadrowe m.in. oficjalne potwierdzenie przedłużenia kontraktu z Antonio Rudigerem.

Na Bernabeu planowane są również duże transfery. Po dwóch latach przerwy ma wrócić Nico Paz. Pojawiają się także plotki o sprowadzeniu takich piłkarzy jak Joao Neves, Vitinha, Enzo Fernandez czy Ibrahima Konate. W kręgu zainteresowań jest również Josko Gvardiol.

W przypadku obrońcy Manchesteru City plotki dot. zmiany klubu pojawiają się od dłuższego czasu. Chorwat jest łączony nie tylko z Realem Madryt, ale także z FC Barceloną. Agenci 24-latka mają intensywnie pracować nad znalezieniem mu nowego pracodawcy. Z informacji dziennika AS wynika, że sam piłkarz jest nastawiony na przeprowadzkę do Królewskich.

Nie tak dawno udzielił wywiadu, odpowiadając na pytanie dot. przyszłości. Wygląda na to, że jakiekolwiek decyzje zapadną dopiero po Mistrzostwach Świata. „Trudno mi to komentować. Jestem w Man City od trzech lat i mam tu wszystko. Do czasu kontuzji grałem wszystko. Po mundialu zobaczymy, co się stanie” – mówił na konferencji prasowej reprezentacji Chorwacji.

Gvardiol w minionym sezonie wystąpił w 25 meczach, w których zdobył 2 gole i zanotował 5 asyst.