fot, Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

UEFA ujawniła potencjalnych rywali Lecha Poznań

Lech Poznań rywalizację w eliminacjach Ligi Mistrzów zacznie od drugiej rundy. Tym samym swoje spotkania rozegra 22-23 lipca oraz 29-30 lipca. UEFA natomiast przekazała informacje na temat potencjalnych przeciwników mistrza PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/2025.

Polski zespół może zmierzyć się z HNK Rijeka lub ze zwycięzcami takich dwumeczów jak: Drita Gnjilane – FC Differdange, Egnatia Rroogozihne – Breioablik czy Noa Erewan – FC Buducnost.

Zobacz WIDEO: Irytujące zachowanie piłkarzy i trenerów w Ekstraklasie

Losowanie par II rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędzie się o godzinie 12:00. Nie jest tajemnicą, że przedstawiciele Kolejorza liczą mocno na to, że drużyna zagra po raz pierwszy w historii w elitarnych rozgrywkach. Jak na razie Lech dwukrotnie grał w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

Czytaj też: Losowanie Ligi Mistrzów: gdzie oglądać losowanie II rundy kwalifikacyjnej? Transmisja i stream (18.06.2025)

Poznańska ekipa zaczyna przygotowania do nowej kampanii od 19 czerwca. Z kolei od 23 czerwca do 5 lipca będzie na zgrupowaniu we Wronkach. W trakcie okresu przygotowawczego mistrz kraju rozegra trzy spotkania kontrolne. Zmierzy się kolejno z: Chrobrym Głogów, Banikiem Ostrawa czy FK Teplice.

Do ligowego grania lechici przystąpią natomiast w trzeci weekend lipca. Kolejorz w pierwszej kolejce zagra z Cracovią. Mecz odbędzie się w Poznaniu. Z kolei tydzień później Lech zaliczy pierwszy występ w nowej kampanii w PKO BP Ekstraklasie w roli gościa, mierząc się z Lechią Gdańsk.

Zobacz także: Z Legii przez Gliwice do GieKSy. GKS Katowice z nowym napastnikiem