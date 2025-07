PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Bayern Monachium dołącza do walki o Marcusa Rashforda

Marcus Rashford w minionym sezonie został wypożyczony do Aston Villi przez Manchester United. Anglik miał swoje dobre momenty, ale The Villans nie zdecydowali się na jego wykup. Napastnik wrócił już na Old Trafford. Może to jednak być chwilowe. Od dawna wychowanek Czerwonych Diabłów znajduje się na radarze m.in. FC Barcelony.

Jak się okazuje, mistrzowie Hiszpanii będą mieli poważnego konkurenta w walce o transfer Marcusa Rashforda. Serwis „SunSports” zdradził, że angielski napastnik może obrać niemiecki kierunek. Zawodnik Manchesteru United znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec uważają, że 27-latek idealnie wpasowałby się do filozofii Vincenta Komapny’ego.

Warto zaznaczyć, że na linii Bayern Monachium – FC Barcelona toczy się walka nie tylko o Marcusa Rashforda. Ostatnio Bawarczycy włączyli się również do rywalizacji o podpis Nico Williamsa. Niemcy chcą przekonać gwiazdę Athleticu Bilbao lukratywnym kontraktem. Interesująco zapowiada się zatem walka nie tylko o Hiszpana, ale również wychowanka Manchesteru United.

Marcus Rashford reprezentował barwy Aston Villi tylko przez pół sezonu. 27-latek rozegrał 17 spotkań. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć sześć asyst.