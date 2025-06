Iwo Kaczmarski powalczy o Ligę Mistrzów? Chce go mistrz kraju! [NASZ NEWS]

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Iwo Kaczmarski

Trzeba się dogadać z Empoli

Iwo Kaczmarski ma za sobą udany sezon w barwach Miedzi Legnica, ale po zakończeniu rozgrywek piłkarz znów stał się zawodnikiem Empoli, z którego do polskiego klubu był tylko wypożyczony. W naszym programie „Nasz News” informowaliśmy, że Kaczmarskim interesuje się Wisła Kraków, choć, co zrozumiałe, nie jest to jedyny klub, który widziałby go u siebie.



Z najnowszych informacji goal.pl wynika, że o gracza Empoli starają się też dwa kluby Ekstraklasy, ale to nie wszystko. Jak ustaliliśmy, 21-letniego Kaczmarskiego chce również Pafos, a więc świeżo upieczony mistrz Cypru!

Włoski dyrektor zna go od dawna

Nie ma w tym przypadku, bo dyrektorem sportowym w Pafos jest Cristiano Giaretta, który zna Kaczmarskiego od kilku lat. Włoch cały czas śledził postępy polskiego pomocnika i niewykluczone, że zarekomendacją Giaretty Pafos przejdzie do czynów w tej sprawie.



A gdyby ten transfer się ziścił, to Kaczmarski miałby szansę gry o Ligę Mistrzów, bo jako mistrz Cypru Pafos będzie się przebijał do fazy grupowej Champions League od drugiej rundy eliminacji.