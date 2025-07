Wisła Kraków z kolejnym transferem. Grał w austriackiej i holenderskiej elicie

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Darijo Grujcic

Wisła Kraków pozyskała obrońcę

Wiktor Staszak, zaprezentowany już w styczniu, Julius Ertlthaler i Julian Lelieveld – do tej pory Wisła Kraków ogłosiła pozyskanie trzech piłkarzy, którzy w nowym sezonie będą reprezentowali jej barwy. Teraz do tego grona dołączył kolejny zawodnik. Darijo Grujcic na zasadzie transferu definitywnego zamienił Fortunę Sittard na klub z Reymonta 22.

26-latek to lewonożny środkowy obrońca, który większą część piłkarskiej kariery spędził w Austrii. Defensor w swoim CV ma 46 meczów w tamtejszej Bundeslidze, w barwach Austrii Lustenau, i 83 na jej zapleczu (trzy sezony na Reichshofstadion i dwa w Wacker Innsbruck). W lecie 2024 roku przeniósł się do Holandii i dołączył do Fortuny Sittard. W FSC udało mu się zaliczyć 14 spotkań w Eredivisie.

Grujcic, który może pochwalić się występami w młodzieżowych reprezentacjach Austrii, z Wisłą związał się umową obowiązującą do 30 czerwca 2027 roku. W porozumieniu zawarto opcję przedłużenia o kolejny rok.