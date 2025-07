Ciekawy transfer w 1. lidze. Cassio zmienia klub [NASZ NEWS]

W Ekstraklasie trwa wyścig zbrojeń, ale i w 1. lidze dochodzi do ciekawych transferów. Z ustaleń goal.pl wynika, że klub zmienia właśnie Cassio, który opuszcza Pogoń Siedlce.

PressFocus Na zdjęciu: Cassio

Kręta droga do 1. ligi

Przypadek Cassio jest o tyle ciekawy, że Brazylijczyk w Polsce przebijał się od niższych lig. A dokładniej: od czwartej ligi. Najpierw trafił do Narwi Ostrołęka, a potem przeszedł do Orląt R.P. Stamtąd z kolei, za darmo, przeniósł się rok temu do Pogoni Siedlce i szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Kontrakt podpisał na rok, a w umowie zawarto możliwość przedłużenia o dwanaście miesięcy. I ten zapis wszedł już w życie.

Kwota transferu? 350 tysięcy

Cassio pomógł Pogoni utrzymać się na zapleczu Ekstraklasy, ale teraz zmienia klub. Goal.pl już wcześniej informował, że Brazylijczykiem interesuje się Odra Opole. Teraz można już postawić kropkę nad i. Środkowy obrońca przejdzie testy medyczne i podpisze umowę z Odrą. Kontrakt ma obowiązywać dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Według nieoficjalnych doniesień kwota transferu to 350 tysięcy złotych.