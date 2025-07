Juventus myśli o Sancho. Man United może dostać w zamian gwiazdę

Fabrizio Romano / Give Me Sport

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Vlahović, Weah i Douglas zaproponowani Man United w zamian za Sancho

Juventus rozpoczął budowę kadry na nadchodzący sezon. W zbliżających się rozgrywkach Serie A podopieczni Igora Tudora będą chcieli walczyć o mistrzostwo. Do tego potrzebują jednak kilku nowych zawodników. Wiadomo już, że do Turynu przeprowadzi się Jonathan David. Kanadyjczyk dołączy do zespołu na zasadzie wolnego transferu, o czym poinformował Fabrizio Romano.

Ceniony dziennikarz przekazał również nowe informacje ws. potencjalnego transferu Jadona Sancho. Nie jest tajemnicą, że Juventus rozważa pozyskanie skrzydłowego, który nie ma przyszłości na Old Trafford. Na łamach serwisu Give Me Sport znany ekspert transferowy przekazał, że Juventus poinformował Manchester United o dostępności trzech zawodników, których mogą włączyć w transakcję.

Na sprzedaż zostali wystawieni: Dusan Vlahović, Douglas Luiz i Tim Weah. Póki co Czerwone Diabły nie podjęły jeszcze żadnej wiążącej decyzji. Dziennikarz dodał, że na stole jest kilka scenariuszy dotyczących transferu Sancho. Juventus próbuje znaleźć sposób, aby uniknąć płacenia pełnej pensji, jaką reprezentant Anglii zarabia obecnie. Dodano jednak, że opłata transferowa nie będzie problemem.

Sancho ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Chelsea, gdzie wystąpił w 41 meczach, w których zdobył 5 goli i zaliczył 10 asyst.