Były gracz Valencii zaoferowany Termalice. Kosztował ponad 5 mln euro, wygrał EURO U21! [NASZ NEWS]

Termalica Bruk Bet Nieciecza jest bardzo aktywna na rynku transferowym po awansie do Ekstraklasy. Klub ma niezły budżet na wzmocnienia, a fama o stabilnym finansowo projekcie rozeszła się już poza Polską. Z informacji goal.pl wynika, że klubowi zaproponowano gracza, który z Hiszpanią zdobył mistrzostwo Europy do lat 21!

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Manu Vallejo

Beniaminek kupuje w Rumunii

Po awansie do Ekstraklasy Termalica nie zamierza przysypiać i od razu ruszyła na transferowe łowy. Klub kupił już w Rumunii dwóch obrońców, którzy mogą być wiodącymi postaciami na swoich pozycjach w Ekstraklasie. Lucas Masoero i Radu Boboc zbierali w lidze rumuńskiej bardzo dobre noty i powinni się okazać solidnymi wzmocnieniami.

Na tym jednak nie koniec. Termalica szuka jeszcze napastnika i tu goal.pl uzyskał bardzo ciekawe informacje. Otóż w tym okienku transferowym beniaminkowi zaproponowano Manu Vallejo. To mistrz Europy do lat 21 z Hiszpanią, z 2019 roku. Zagrał wtedy w jednym meczu, co ciekawe – z Polską, wygranym przez Hiszpanów 5:0. Jego występ nie był specjalnie długi, bo trwał trzy minuty.

Oglądaj program transferowy „Nasz News”

Valencia zapłaciła za niego 5,5 mln euro

Jest wychowankiem Cadizu, a swego czasu przeszedł do Valencii za 5,5 mln euro. Potem grał w Alaves, Gronie, Realu Oviedo i Realu Saragossa. Obecnie jest zawodnikiem trzecioligowego Racingu de Ferrol. Vallejo rozegrał 68 meczów w La Liga, w których strzelił 8 goli. Zaliczył też dwa mecze w Lidze Mistrzów (z Lille i Ajaxem). Z kolei na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy jego dorobek to 86 meczów i 14 goli. Z kolei w Pucharze Króla 11 spotkań i 5 bramek.



Vallejo jednak w Termalice nie zagra, bo klub nie wykazał zainteresowania tą kandydaturą. Choć z naszych informacji wynika, że niewykluczone, iż właśnie z Hiszpanii sprowadzi snajpera, bo prowadzi w tej sprawie rozmowy. Nie będzie to jednak Slavy, czyli 23-letni Bułgar urodzony i wychowany w Hiszpanii.

Polska młodzież też na celowniku

Z naszych informacji wynika, że Termalica była nim zainteresowana, ale zawodnik zamienił właśnie Eibar na Hercules Alicante, więc temat transferu do Polski przestał być aktualny. Natomiast, niewykluczone, że, jak wspomniano, nowy napastnik będzie pochodził z Hiszpanii. Poza tym jeszcze ofensywny pomocnik (10), a tutaj tropy prowadzą do jednego z południowych sąsiadów Polski.



Termalica ma też filozofię, aby powalczyć o młodych polskich piłkarzy i stąd jej zakusy na zawodników Stali Rzeszów. Z ustaleń goal.pl wynika, że chętnie widziałaby u siebie 19-letniego Karola Łysiaka (defensywny pomocnik, reprezentant Polski do lat 20), i Szymona Kądziółkę (ofensywny pomocnik, 19 lat, kadra do lat 19).