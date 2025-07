Ter Stegen może odejść z Barcelony. Potęga wzięła go na celownik

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Manchester City zainteresowany Markiem-Andre ter Stegenem

Marc-Andre ter Stegen znajduje się na wylocie z Barcelony po tym, jak w letnim okienku transferowym na Camp Nou trafił nowy bramkarz – Joan Garcia. Były golkiper Espanyolu będzie pierwszym wyborem Hansiego Flicka, a Wojciech Szczęsny, który lada moment przedłuży swój kontrakt, jest szykowany do funkcji jego zmiennika. Mimo to 33-letni Niemiec najchętniej pozostałby w stolicy Katalonii, gdzie musiałby pogodzić się z niesatysfakcjonującą pod względem sportowym rolą trzeciego bramkarza.

44-krotny reprezentant Niemiec zarabia w Barcelonie ogromne pieniądze, dlatego póki co nie myśli o zmianie otoczenia. Według najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal „Fichajes.net” Marc-Andre ter Stegen może jeszcze zmienić swoje podejście w tej sprawie, ponieważ rzekomo zainteresował się nim Manchester City. Angielski klub najprawdopodobniej zaoferowałby mu podobne zarobki, a ponadto doświadczony golkiper pozostałby na równie wysokim poziomie sportowym.

Czas pokaże, czy mierzący 187 centymetrów bramkarz ostatecznie rozstanie się z Barceloną, z którą wciąż wiąże go kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. Marc-Andre ter Stegen stoi między słupkami drużyny Dumy Katalonii od lipca 2014 roku, kiedy przeniósł się na Camp Nou za 12 milionów euro z Borussii Monchengladbach, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Przypomnijmy, że niemiecki zawodnik w ostatnim sezonie mierzył się z poważną kontuzją kolana, przez co opuścił praktycznie całą minioną kampanię.