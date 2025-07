Marcin Kamiński wrócił do Ekstraklasy. Zaskakujący wybór

Marcin Kamiński po dziewięciu latach wrócił do polskiej ligi. Środkowy obrońca został przedstawiony jako nowy piłkarz beniaminka PKO BP Ekstraklasy - Wisły Płock.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Marcin Kamiński

Oficjalnie: Wisła Płock pozyskała Marcina Kamińskiego

Wisła Płock pochwaliła się w mediach społecznościowych zakontraktowaniem Marcina Kamińskiego, który był dostępny na rynku bez kwoty odstępnego. Kilka dni temu wygasła bowiem umowa środkowego obrońcy z drugoligowym niemieckim klubem – FC Schalke 04 Gelsenkirchen. 33-letni stoper po pozytywnym przejściu niezbędnych testów medycznych związał się z nowym pracodawcą dwuletnim kontraktem. Zatem umowa między stronami będzie obowiązywała do końca czerwca 2027 roku.

Tym samym doświadczony defensor po dziewięciu sezonach wraca na polskie boiska. Urodzony w Koninie zawodnik przywdzieje koszulkę tegorocznego beniaminka PKO BP Ekstraklasy, który awansował do elity po triumfie w barażach. Marcin Kamiński w latach 2005-2016 był piłkarzem Lecha Poznań, po czym zdecydował się na przeprowadzkę do Niemiec. Na początku występował w Stuttgarcie, a później miał okazję grać w Fortunie Dusseldorf oraz wspomnianym wyżej FC Schalke 04 Gelsenkirchen.

💙🤍💙 W niebiesko-biało-niebieskiej rodzinie witamy Marcina Kamińskiego!



Doświadczony obrońca przychodzi do nas na zasadzie wolnego transferu i podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. 🤝



🔗 https://t.co/MB5rX3h3IX pic.twitter.com/QFnDxw5HRk — Wisła Płock (@WislaPlockSA) July 2, 2025

Wisła Płock jest aktywna na rynku transferowym – oprócz siedmiokrotnego reprezentanta Polski, szeregi ekipy Nafaciarzy zasilili także Rafał Leszczyński oraz Aleksandre Kalandadze. To na pewno nie koniec zakupów w wykonaniu beniaminka PKO BP Ekstraklasy. Tak więc drużyna prowadzona przez Mariusza Misiurę liczy na utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym, co bez wątpienia nie będzie łatwym zadaniem. Przypomnijmy, że do elity awansowały również dwa inne zespoły – Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.