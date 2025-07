Manchester United przeprowadził wstępne rozmowy z Aston Villą w sprawie pozyskania Olliego Watkinsa, który jest wyceniany na około 60 milionów funtów - podaje w środowy wieczór David McDonnell z brytyjskiego dziennika The Mirror.

David McDonnell / The Mirror

Źródło: David McDonnell / The Mirror

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ollie Watkins celem Manchesteru United. Negocjacje rozpoczęte

Manchester United sprowadził już Matheusa Cunhę, ale planuje jeszcze bardziej wzmocnić swoją linię ataku podczas trwającego letniego okienka transferowego. W ostatnim czasie z przeprowadzką na Old Trafford byli łączeni przez media tacy piłkarze jak Dusan Vlahović, Hugo Ekitike, Moise Kean, Ivan Toney czy Bryan Mbeumo. Z informacji przekazanych przez Davida McDonnella z brytyjskiego dziennika „The Mirror” wynika, że na celowniku angielskiego giganta znajduje się również Ollie Watkins.

Co więcej, Manchester United odbył już wstępne rozmowy z Aston Villą w sprawie pozyskania 29-letniego napastnika. Póki co nie znaleziono jednak porozumienia, ponieważ Czerwone Diabły nie mają zamiaru spełniać żądań finansowych Lwów. Mianowicie, klub z Birmingham wycenił swoją gwiazdę na około 60 milionów funtów, a zdaniem włodarzy finalistów Ligi Europy to zbyt wygórowana kwota za sprowadzenie zawodnika w tym wieku, który będzie miał słaby potencjał sprzedażowy w przyszłości.

Ollie Watkins z powodzeniem występuje w barwach Aston Villi od września 2020 roku, kiedy przeprowadził się na Villa Park za 34 miliony euro z Brentfordu. Wcześniej mierzący 180 centymetrów snajper grał dla Exeter City, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Dotychczasowy bilans środkowego napastnika na boiskach Premier League prezentuje się następująco – 184 mecze, 75 goli oraz 36 asyst. Kontrakt 18-krotnego reprezentanta Anglii z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.