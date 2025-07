Chelsea ma nowego napastnika. Londyńczycy zapłacili fortunę

Joao Pedro został zaprezentowany jako nowy zawodnik Chelsea. Londyński klub sięgnął głęboko do kieszeni - zapłacił prawie 65 milionów euro za tego napastnika.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Joao Pedro

Oficjalnie: Joao Pedro zasilił szeregi Chelsea

Chelsea poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Joao Pedro na podstawie transferu definitywnego z Brighton & Hove Albion. 23-letni napastnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą długoterminowym kontraktem. Umowa między stronami będzie obowiązywała do 30 czerwca 2033 roku. Zdobywcy Ligi Konferencji sięgnęli głęboko do kieszeni, ponieważ kwota tej transakcji wyniosła prawie 65 milionów euro.

Tym samym londyński klub dokonał szóstego wzmocnienia swojego składu przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026. Przypomnijmy, że wcześniej do zespołu The Blues przeprowadzili się Liam Delap, Estevao, Dario Essugo, Mamadou Sarr oraz Kendry Paez. Najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec zakupów w wykonaniu Chelsea, gdyż Enzo Maresca liczy na zwiększenie rywalizacji na dwóch pozycjach – bramkarza i stopera. Czas pokaże, czy prośba włoskiego trenera zostanie wysłuchana przez włodarzy.

The boy from Brazil. 🇧🇷 pic.twitter.com/lVM8B9TlBV — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 2, 2025

Joao Pedro z powodzeniem występował w barwach drużyny Mew od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Amex Stadium za ponad 34 miliony euro z Watfordu. Wcześniej środkowy napastnik grał dla Fluminense, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Urodzony w Ribeirao Preto zawodnik w koszulce Brighton & Hove Albion rozegrał łącznie 70 spotkań, strzelił 30 goli i zaliczył 10 asyst. Jego statystyki na angielskich boiskach robią więc spore wrażenie. Serwis „Transfermarkt” wycenia trzykrotnego reprezentanta Brazylii na 50 milionów euro.