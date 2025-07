Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Comolli zabrał głos na temat Dusana Vlahovicia

Juventus pożegnał się z Klubowymi Mistrzostwami Świata, przegrywając z Realem Madryt. Po meczu głos zabrał dyrektor generalny Damien Comolli, który odniósł się do stanu drużyny, letniego mercato, ale przede wszystkim – do sytuacji Dusana Vlahovicia. Serb nie dostał szansy gry nawet przez minutę w starciu z Królewskimi, co bardzo wymownie mówi na temat jego przyszłości w klubie.

– To nie jest moment, by mówić o przypadkach indywidualnych. Musimy odłożyć na bok frustrację i mieć obsesję na punkcie poprawy we wszystkich formacjach – zaznaczył Comolli, wysyłając sygnał nie tylko do Vlahovicia, ale i całej szatni. Klub oczekuje zaangażowania i gotowości do rozwoju.

Wypowiedź dyrektora wpisuje się w szerszy plan odbudowy Juventusu. – Mamy solidną bazę i dobrych zawodników. Ale jako klub musimy zrozumieć, jak znowu wygrywać. To nasza misja na najbliższe miesiące – dodał Comolli, zapowiadając również zmiany personalne.

Jeśli chodzi o rynek transferowy, Juventus nie zamierza koncentrować się na nazwiskach. – Nie chodzi tylko o pojedynczych piłkarzy. Musimy wzmocnić zespół jako całość. Każdy, kto do nas dołączy, musi wiedzieć, że Juventus musi wygrywać – podkreślił.

Dusan Vlahovic jest na wylocie z Juventusu. Spodziewany transfer Joathana Davida do Turynu jasno sugeruje, że Serb nie znajduje się w planach klubu.

