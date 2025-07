Bajramow zagra w Polsce? Nie chodzi o Lecha i Legię. Inny klub w grze [NASZ NEWS]

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Toral Bajramow

Duże zainteresowanie graczem Qarabagu

Wprawdzie w Polsce piłkarze z Azerbejdżanu kojarzą się głównie z Mehirem Emrelim i jego nieudaną przygodą w Legii, ale niewykluczone, że już wkrótce inny piłkarz z tego kraju będzię się starał pokazać na boiskach Ekstraklasy. Od kilku dni w mediach pojawia się nazwisko Torala Bajramowa, lewego obrońcy Qarabagu, który jest łączony z Lechem i z Legią.

Tymczasem z informacji goal.pl wynika, że tym piłkarzem mocno interesuje się też Raków Częstochowa i właśnie do zespołu Marka Papszuna miałoby mu być najbliżej. A mówimy tutaj o zawodniku choć młodym (ledwie 25 lat), to już z ogromnym doświadczeniem międzynarodowym.

Wycena? 1,5 mln euro

To nie tylko 33-krotny reprezentant Azerbejdżanu (4 gole), ale też piłkarz z olbrzymim bagażem doświadczeń w europejskich pucharach. Licząc eliminacje i fazy grupowe wszystkich europejskich rozgrywek Bajramow rozegrał aż 84 mecze. A do tego 120 spotkań, 18 goli i 28 asyst w lidze azerskiej.



Piłkarz ma kontrakt do lata 2026 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 1,5 mln euro.